Deuxième excursion au profit des élèves

Une nouvelle excursion a été organisée, vendredi dernier, par la direction de l'école primaire les Frères Saraoui de Raffour, dans la commune de M’Chedallah. Ce sont 108 élèves, qui constituent la deuxième vague, qui sont inscrits pour participer à cette deuxième excursion à Bordj Bou-Arreridj pour visiter le parc d'attraction, le zoo et plusieurs vestiges historiques, tel le fort El-Mokrani. Signalons que le vendredi d'avant, c’étaient 200 élèves de la même école qui ont bénéficié d'une première excursion au même endroit. Il est à noter que la spécificité de cette école, qui offre 290 places pédagogiques, est le fait qu'hormis le cuisinier et l'agent de sécurité, la totalité de son effectif pédagogique et administratif est composé de femmes, à leur tête la directrice. Forte d’une expérience de dizaines d’années en tant que responsable d’établissement dans le cycle primaire, la directrice n’hésite pas à prendre des initiatives profitables aux écoliers. Sa dernière action en date au profit de cet établissement est d'avoir arraché un projet d'extension pour mettre fin à l’exiguïté et l'obligatoire double vacation. Le projet en question consiste en la récupération des locaux commerciaux mitoyens de l'école, réalisés dans le programme du président de la République des 100 locaux par commune. Des boxes qui n'ont jamais été exploités. Bien plus grave, ils avaient été transformés en lieu de débauche par des individus qui s'adonnaient, en même temps, à des actes de vandalisme. La directrice a fait des mains et des pieds pour arracher un avis favorable des autorités, en vue de transformer cet endroit en lieu du savoir, au grand bonheur des parents et des riverains.

