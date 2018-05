Des fuites d’eau récurrentes

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le problème récurrent des fuites d’eau potable sur le réseau d’alimentation en eau potable (AEP), à travers le territoire de la commune d’El-Hachimia, sise à 15 km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, ne semble pas prêt de connaître une solution. Les pertes en cette précieuse ressource sont immenses. En effet, le cas le plus édifiant est celui signalé au niveau du quartier des 46 Logements, où les habitants attendent depuis près d’un mois une intervention des services de l’antenne locale de l’Algérienne des Eaux (ADE), pour mettre un terme à ces fuites, résultant de la mauvaise étanchéité des canalisations domestiques. La tuyauterie vétuste, réalisée en amiante ou en PVC, est le facteur principal favorisant la déperdition des eaux distribuées. En plus des pertes financières considérables induites par ces avaries sur le réseau AEP, les eaux qui s’en échappent occasionnent également d’énormes dégâts aux chaussées, en causant des fissures, des nids-de-poule et autres crevasses. Le réseau routier est dans beaucoup de cas détérioré en raison du rugissement des eaux et parfois leur stagnation sur la chaussée. «Les fuites d’eau causent beaucoup de dommages à nos routes et ruelles, qui se dégradent dangereusement. Les trous et les crevasses constituent un danger réel pour les automobilistes et leur véhicules», s’indigne un automobiliste. Malgré les opérations de renouvellement d’une partie du réseau AEP à travers la ville d’El- Hachimia, le problème n’est pas encore résolu, puisque même sur les parties rénovées, il y a seulement une année, les avaries sont réapparues. Les habitants du quartier des 46 logements interpellent, encore une fois, les services de l’ADE pour qu’ils interviennent et réparent ces fuites, afin de préserver d’énormes quantités d’eau, surtout en cette période caractérisée par une crise d’eau dans plusieurs localités de la wilaya. Il est utile de signaler que l’année dernière, d’innombrables fuites avaient été signalées aux quatre coins de la ville d’El-Hachimia aussi bien sur l’ancien que sur le nouveau réseau AEP. Cette situation a nécessité l’intervention des services de l’ADE pour la prise en charge du problème.

Aziz C.