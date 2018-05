Flambée soudaine de la mercuriale

Par DDK | Il ya 1 heure | 189 lecture(s)

Les citoyens présents, mardi dernier, en grand nombre au marché hebdomadaire de M'Chedallah ont constaté, perplexes, l'augmentation des prix des fruits et légumes.

En effet, la mercuriale a enregistré une flambée inexpliquée, à la veille du mois de Ramadhan. «Tout s'est renchéri au marché en un laps de temps très court», constate, amère, un père de famille. Hormis le piment cédé entre 25 et 40 DA/kg, le reste de la mercuriale a vu ses prix tendre vers la hausse. La pomme de terre qui valait il y a quelques jours entre 35 et 50 DA/kg, a connu une flambée de ses prix pour tourner dans la fourchette de 40-60 DA/kg. La carotte caracole, elle, à 80 DA/kg de même que l'oignon. La courgette toujours chère avec des tarifs qui vont de 120 à 150 DA/kg. Les haricots, inaccessibles aux petites et moyennes bourses, affichent sans "vergogne" des prix allant de 180 à 250 DA/kg, selon la qualité. La tomate "rougit" plus avec des prix oscillant entre 80 et 120 DA/kg. Ce sont là quelques tarifs de la mercuriale qui ont "surpris" plus d'un dans ce marché hebdomadaire, lequel a connu un rush particulier, à la veille de Ramadhan. Les fruits ne sont pas en reste puisqu'ils ont toujours été chers, bien avant l'arrivée du mois de carême. Il s'agit pour la plupart de primeurs, donc leurs prix sont susceptibles de rester chers pour quelques jours encore. À l'exemple de la pêche qui se vendait, mardi dernier, à 250 DA/kg. Le melon et le cantaloup valaient respectivement 130 DA/kg. Les oranges de l'arrière-saison coûtent 180 DA/kg. Les dattes qui seront très demandées pendant le mois sacré, affichent entre 250 et 550 DA/kg. Les nèfles ne sont pas en reste puisqu'elles sont cotée à pas moins de 150 DA/kg. C'est dire que la mercuriale a "annoncé" déjà la couleur avec une flambée qui a laissé les citoyens pantelant. Le blé concassé appelé communément "Frik" est cher lui aussi avec des prix qui allaient de 250 à 350 DA/kg. Mais là encore, il a été constaté que certains vendeurs malhonnêtes mélangent une teinte verte à ce produit pour donner l'illusion d'une bonne qualité. Cependant, ce qui a donné le tournis aux clients ce sont les raisins secs dont les prix ont dépassé tout entendement avec des tarifs oscillant entre...900 et 1100 DA/kg. «Cette fois-ci, je me passerai à contrecœur du couscous aux raisins secs pour ce Ramadhan», regrette un chef de famille devant un étal achalandé.

Y. Samir