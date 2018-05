La wilaya fait don de 1 580 couffins pour la daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Dans le cadre du programme de solidarité spécial Ramadhan, la wilaya de Bouira a attribué 1 580 couffins à la daïra de M'Chedallah qui sont destinés aux nécessiteux des six communes de la circonscription. Les répartitions par commune ont été effectuées comme suit: M'Chedallah qui est la commune mère a eu droit à 250 couffins ; Aghbalou, municipalité la plus importante sur le plan démographique, a bénéficié de 450 quotas ; Chorfa s’est vu attribuer 300 couffins ; Ahnif a reçu 280 lots, et enfin Ath Mansour et Saharidj ont eu droit à 150 couffins chacune. La valeur du couffin est évaluée à 5 000 DA. Le chargé du service social de la daïra de M’Chedallah a indiqué que l’opération de la distribution de ces quotas pour chaque commune a débuté dimanche dernier. Il convient de noter que certaines communes n'ont pas encore commencé la distribution des couffins aux bénéficiaires. Les communes attendent de recevoir les quotas de la DAS, les éventuels dons de bienfaiteurs auxquels seront ajoutés les propres quotas des communes. Il est à préciser ces couffins de solidarité spécial Ramadhan sont composés de denrées alimentaires les plus utilisées durant le mois de carême. Ces dons viennent soulager un tant soit peu les familles modestes qui forment le gros de la population dans ces régions du pays profond, ravagées par la précarité sociale et le chômage galopant, aggravé par une inflation tous azimuts des produits alimentaires.

Oulaid Soualah