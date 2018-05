60 orphelins pris en charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

En prévision du mois de Ramadhan, le bureau communal de l’association Kafil El Yatim a arrêté un programme pour venir en aide à soixante orphelins. Ainsi, lundi dernier, ladite association a procédé à la distribution de couffins contenant des produits alimentaires aux tuteurs de ces enfants. Disposant d’une liste préalablement établie, les membres de l’organisation avaient entamé une action de collecte de dons il y a une quinzaine de jours. Outre les âmes charitables qui répondent favorablement aux appels au don, le centre commercial appartenant à un privé et implanté dans la ville de Bouira a permis aux militants associatifs d’y occuper un espace durant six (6) jours pour collecter des dons. Une opportunité pour l’association qui a atteint l’objectif escompté puisque une quantité importante de produits alimentaires ont été collectés grâce à la contribution des clients dudit centre commercial. Selon Mourad Drici, président du bureau local de l’association précitée, «cette action rentre dans le cadre de notre programme d’action. Nous avons récolté ces dons grâce aux âmes charitables qui nous ont beaucoup aidés pour que, aujourd’hui, nous poussions apporter cette aide, humble soit-elle, pour cette frange de la société». Le couffin est estimé à cinq mille dinars. Celui-ci contient un sac de semoule, un bidon d’huile de table, un paquet de café moulu, du lait, du sucre, des pâtes, de la tomate concentrée, des légumes et de la viande blanche, a indiqué M. Drici.

M. S.