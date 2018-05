380 kits alimentaires distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

La commune d’El-Adjiba a entamé, lundi dernier, une action de distribution du couffin de Ramadhan au profit des familles nécessiteuses recensées par le service de l’action sociale. Selon les informations recueillies auprès des responsables de cette institution, l’APC a débloqué, cette année, sur le budget communal une enveloppe financière pour l’achat de 200 couffins. Selon la même source, ces deux cent parts puisées ont été remises aux familles modestes dont le montant de chaque lot est estimé à 4 395 DA. D’autres quotas offerts par des âmes charitables en nombre de 87 ont été également distribués avec un autre lot de 93 couffins remis par les services de la wilaya de Bouira. Au premier jour de cette action, 380 kits ont été distribués en attendant le reste estimé à 87 qui sera acheminé le lendemain en attendant la réception d’un lot de 50 unités promis par le service de l’action sociale (DAS) de Bouira. Selon les mêmes sources, les services communaux ont recensé près de 760 familles nécessiteuses, mais vu les moyens dont dispose cette institution, ce nombre ne peut être satisfait dans sa globalité, et un classement par ordre de mérite s’est avéré inévitable pour faire ressortir une liste de 457 équivalente au nombre de couffins disponibles. «Et si d’autres dons nous seront attribués, nous ne lésinerons pas sur les efforts pour élargir cette liste et faire bénéficier d’autres familles», a-t-on précisé. Il est à noter que dans de nombreuses communes de la wilaya de Bouira, le nombre de familles nécessiteuses recensées par les services sociaux des communes dépasse largement le nombre de couffins disponibles. À l’échelle de wilaya, les services de la DAS font face à un déficit de 3 000 couffins, cette année. Le nombre des nécessiteux recensés dépasse largement les 43 000 familles, alors que les couffins disponibles s’élèvent à 40 000 unités. Ce déficit n’a pas laissé de marbre le wali Mustapha Limani qui a pressé, la semaine dernière, les services de l’action sociale de trouver des solutions à même de combler ce déficit. Opérateurs économiques et bienfaiteurs seront appelés à contribuer pour satisfaire toute les demandes.

M. Smail