550 couffins alimentaires distribués

Par DDK

Dans le cadre des opérations de solidarité avec les démunis à l’occasion du Ramadhan, les services de la commune d’Aghbalou, à 60 km au Nord-est de la wilaya de Bouira, ont distribué la semaine écoulée pas moins de 550 couffins alimentaires. L’opération en question, qui a débuté dimanche dernier, s’est poursuivie tout au long de la semaine passée. Selon les mêmes services, cette année, les services de wilaya ont contribué avec 450 couffins alimentaires, tandis que la commune a dégagé une enveloppe financière de près de 40 millions de centimes sur le budget communal (BC), pour financer l’achat de 100 couffins. A en croire la même source, avant de passer commande pour l’acquisition des produits alimentaires, deux inspecteurs de la direction du commerce (DCP) ont pu vérifier des échantillons de ces produits, pour s’assurer de leur bonne qualité. Une fois les denrées alimentaires acheminées vers le siège de l’APC, une équipe de la municipalité a travaillé pendant plusieurs jours pour constituer les couffins, dont la valeur est estimée à près de 5 000 DA. Mais avant, les listes des bénéficiaires ont été passées une dernière fois en revue par les services sociaux de sorte à ne léser aucune famille. Selon les mêmes services, l’opération de distribution s’est déroulée dans de bonnes conditions. Elle a été menée de nuit «pour préserver la dignité des familles bénéficiaires». Il faut signaler que cette année, les services sociaux de l’APC d’Aghbalou ont recensé plus de 850 familles nécessiteuses. Ce nombre dépasse largement le nombre des couffins constitués et renseigne sur la paupérisation de pans entiers de la société, en butte au chômage et à la cherté de la vie. Pour combler ce déficit et assurer un colis alimentaire à chaque famille nécessiteuse, les services de l’APC comptent sur de nouveaux dons de privés. A ce sujet, un généreux bienfaiteur de Bouira a promis entre 50 et 100 couffins alimentaires à Aghbalou et à toutes les communes de la wilaya. L’on apprend aussi que d’autres dons d’operateurs économiques publics et privés sont également attendus.

D. M.