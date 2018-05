Le risque d’incendies omniprésent

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

De l’avis de toutes les personnes âgées de la région, il y a plus de 40 ans que l’on n’a pas vu un printemps aussi verdoyant que celui de cette année. Une année marquée par le spectaculaire retour des belles saisons de jadis, avec une pluviométrie qui a battu tout les records et revivifié la nature. Dans la vallée du Sahel, l'herbe a atteint des hauteurs incroyables, en dépassant les trois mètres par endroits. Elle forme un rideau épais infranchissable, notamment au niveau des multiples pistes ouvertes lors du passage de conduites de transport d'AEP et de gaz naturel et de lignes électriques. Des ouvrages qui traversent de part en part toutes les grandes forêts de la région. C'est sur ces surfaces, habituellement dénudées, que l'herbe a enregistré une prodigieuse poussée. Seulement, ces hautes herbes sont des bombes à retardement, étant un facteur favorisant le déclenchement d’incendies après leur dessèchement. A l'inverse des buissons et autres sous-bois de ces forêts qui résistent aux chaleurs des journées caniculaires, les herbes qui poussent sur les pistes et autres sentiers sont hautement inflammables. Et la moindre étincelle déclencherait un incendie catastrophique, d'autant plus que d’autres facteurs de risque sont omniprésents, tels les tessons de bouteilles en verre, éparpillés partout à travers les surfaces forestières et sur les abords de routes. Certaines espèces du tissu végétal sont à résine inflammable, notamment celles qui ont poussé sur les surfaces brûlées des années précédentes, où l’on constate une spectaculaire régénération d’herbes, ayant formé un tapis vert uni sur des centaines d’hectares. L'inquiétude des citoyens, qui en font un sujet d'actualité, est due au fait qu'aucune des traditionnelles opérations de nettoyage ou de désherbage n’a été menée jusque-là dans la région du Sahel, sachant que les effectifs forestiers se réduisent, chaque année, comme une peau de chagrin. A noter que les pare-feux ne seront d’aucune utilité en cas de déclenchement d’incendie, puisqu’ils sont eux-mêmes bien fournis en herbes. Aussi, de nombreuses pistes, ouvertes dans le programme de lutte anti-incendie, sont impraticables, après les fortes chutes de pluie enregistrées. Un plan de lutte contre les incendies et des mesures préventives doivent être prises dès à présent, afin de parer à tout risque. Pour rappel, la direction de la Protection civile de Bouira a lancé la semaine dernière, en collaboration avec la conservation des forêts, une caravane d’information et de sensibilisation sur les feux de forêts. Elle sillonnera la région jusqu’au 23 du mois en cours.

Oulaid Soualah