Du sport pour animer les soirées ramadhanesques

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Le CSP Tahir Bouzid de la commune de Bordj Okhriss, située à 55 km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, s’apprête à organiser des compétitions de volley-ball et de tennis de table, au sein du complexe sportif. Ainsi et selon les organisateurs de ces activités sportives, toutes les dispositions ont été prises d'avance, en étroite collaboration avec les délégués de la jeunesse et des sports de la commune qui ont, eux aussi, apporté leur contribution pour la réussite de cet événement. Ladite compétition verra la participation d’une vingtaine d’équipes de volley-ball. Selon notre source, ces équipes ont déjà confirmé leur participation à ce tournoi, dont le coup d'envoi sera donné mercredi prochain. L’objectif de cette manifestation sportive, c’est de créer de l’ambiance et de l’animation durant les soirées ramadanesques. Ainsi, avec cette initiative, les jeunes pourront s’adonner à l’un de ces sports tout au long du mois de Ramadhan. Des cadeaux sont prévus pour les deux finalistes qui animeront le match de clôture, programmé pour le10 juin prochain. À ce sujet, Karim, un membre dudit complexe sportif dira: «Nous avons mis tous nos moyens pour que le fair-play soit au rendez-vous tout au long du tournoi. Le but, c’est de créer de l’animation et nouer des liens entre les citoyens de différents quartiers ou régions. Que le meilleur gagne !». Par ailleurs, l’on apprendra que des challenges sportifs similaires seront lancés par différentes associations à El-Esnam, une commune sise à 13 km à l’Est du chef-lieu de wilaya, toujours à l’occasion de ce mois de Ramadhan.

A. C.