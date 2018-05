L’APOCE et les œuvres universitaires sensibilisent

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

En collaboration avec la direction des œuvres universitaires (DOU) de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, l’antenne locale de l’Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a lancé, jeudi dernier, une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, particulièrement durant ce mois sacré de Ramadhan. Un mois qui, faut-il le souligner, est caractérisé par une forte consommation des ménages, entraînant, de facto, un gaspillage record de denrées alimentaires, comme le pain. En effet, à chaque Ramadhan, l’Algérien jette des millions de baguettes de pain. Le coup d’envoi de cette manifestation de grande envergure a été donné dans l’enceinte de la grande bibliothèque de ladite université. D’après les membres de l’association APOCE, cette campagne vise à mieux sensibiliser les consommateurs sur les dangers alimentaires. Des recommandations sur l'équilibre nutritionnel et sur la façon de préparer des plats de manière hygiénique ont été aussi données au public, appelé à se laver les mains avant de cuisiner et à nettoyer les fruits et légumes, en veillant à ne pas rompre la chaîne du froid des denrées réfrigérées. En ce sens, des dépliants ont été distribués aux centaines d’étudiants venus assister à cette campagne. Des dépliants dans lesquels l’on pouvait lire : «La sécurité, la qualité et la quantité de l'alimentation doivent aller de pair» ou encore «Une nourriture néfaste, contenant trop de calories ou trop de graisses, peut provoquer des maladies cardiovasculaires, le diabète et, bien sûr, l'obésité». Toutes ces recommandations émanent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Par ailleurs, lors de la même journée, les organisateurs ont également mis l’accent sur l’aliment très convoité mais aussi très gaspillé durant le mois de Ramadhan, à savoir le pain. «Le pain est un élément clé d'une bonne alimentation grâce à ses glucides, ses protéines végétales, ses minéraux, sa vitamine B et ses fibres. En l’excluant, sous la crainte qu’il ferait grossir, on se prive d'un aliment de base qui fournit au corps ce dont il a besoin», ont expliqué les organisateurs. Au demeurant, il est utile de rappeler que si la mode du «sans gluten» a fait du tort au pain, il est vrai que les personnes intolérantes doivent à tout prix éviter ce produit. Le gluten est présent dans la plupart des céréales : blé, orge, avoine ou seigle. Toutefois, il existe désormais du pain sans gluten, fabriqué à base de farine de maïs. En cas de mauvaise digestion, il est conseillé de consommer le pain au levain.

Aziz Cheboub