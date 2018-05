l'ex-souk el fellah rouvert

Par DDK | Il ya 30 minutes | 75 lecture(s)

L'ex-souk el fellah de la ville de M'Chedallah a été remis en activité, jeudi dernier, premier jour du mois de Ramadhan. Les premiers commerçants ont commencé à s'installer au niveau des stands qui leur ont été réservés. Ainsi, et comme constaté sur les lieux, à la première heure de l’ouverture du souk, les commerçants avaient installé leurs stands et exposé leurs marchandises en présence des autorités locales. Le responsable du service des marchés de l’APC, auquel a été confié la mission de désigner à chacun des commerçants la place qu’il occupera, fera savoir que ce sont les commerçants ambulants des fruits et légumes qui occupent illicitement plusieurs espaces à l’intérieur du périmètre urbain qui vont être délocalisés et recasés dans cet édifice en premier lieu. Selon lui, d'autres commerçants venus de plusieurs localités de la daïra qui aimeraient écouler leurs marchandises seront aussi accueillis au niveau de cet espace commercial. D'autant plus que les box leurs sont cédés gratuitement durant les 30 jours du carême. Le même responsable dira que le regroupement des commerçants en ce lieu facilitera le travail aux brigades de contrôle de la qualité et des prix sachant que la priorité d'attribution des stands a été accordée à ceux intervenant dans la filière agro-alimentaire. Trois grossistes intervenant dans ladite filière, venus hors circonscription voire hors wilaya, se sont déjà installés en attendant l'arrivée d'autres qui se sont manifestés et ont émis le désir de s’y installer. Ce qui revient à dire que les consommateurs s’approvisionneraient en première main sans passer par les intermédiaires qui leur tiennent la dragée haute. Après le Ramadhan, les commerçants ambulants qui voudraient s'installer définitivement auront à payer un loyer. Un contrat de location leur sera fourni. Il est à noter que cette bâtisse réalisée dans les années 1980, affiche de multiples dégradations bien qu'elle ait bénéficié d'une opération de restauration en 2016. Elle a été cédée durant la décennie noire au détachement de l'ex-garde communale qui l’a libéré en 2012, après dissolution de ce corps paramilitaire. Le rez-de-chaussée est composé de 30 locaux commerciaux sous forme de box, dont 6 sont aménagés pour recevoir les denrées alimentaires sensibles, tels que les viandes toutes variétés confondues, les œufs, le lait et ses dérivés. L'étage supérieur qui était le bloc administratif a été mis à la disposition du mouvement associatif. Les citoyens qui tireront profit de sa réouverture sont ceux de la commune de Saharidj, sachant qu'il est mitoyen à l'arrêt de transport collectif de voyageurs sur la desserte M'Chedallah - Saharidj. Les citoyens de la ville de M’Chedallah pourrait aussi s’approvisionner au niveau de ce marché, lequel leur évitera les longs déplacements hors localité.

Oulaid Soualah