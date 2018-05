La RN15 un véritable goulot

Par DDK | Il ya 31 minutes | 72 lecture(s)

La circulation automobile est fortement perturbée, ces derniers jours, sur la RN15 traversant le chef-lieu communal de Chorfa. La situation s'est aggravée depuis la semaine écoulée. La raison de ce goulot est la ruée des commerçants ambulants de fruits et légumes qui se sont de nouveau emparés des accotements de cette route sur un tronçon long de deux km. Leur nombre a carrément doublé la veille du Ramadhan, au point où ces lieux ressemblent actuellement à un véritable marché hebdomadaire qui évolue dans une anarchie totale. Non seulement les étalages s'approchent de la chaussée, mais aussi une partie de celle-ci est occupée par des dizaines d’automobilistes qui s’arrêtent pour faire leurs emplettes en se garant en double file. Ces automobilistes ne laissent qu'un étroit passage pour les autres usagers de cette route. Les croisements des files discontinues de véhicules roulants dans les deux sens s'effectuent difficilement, sans compter que ces routiers devraient aussi disputer ce qui reste de la chaussée aux centaines de piétons qui traversent lentement, les bras lourdement chargés de marchandises. Pour le moment, cet état de fait ne semble déranger aucune autorité. Pourtant, il suffirait de la seule présence des services de l’ordre pour mettre fin à cette incroyable anarchie qui se répercute négativement sur les usagers de cette route, l'une des plus importantes de l'est du pays.

O. S.