460 logements ruraux attribués à la daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Resté en suspens depuis 2014, le programme d'aide à l'autoconstruction dans les zones rurales a été dégelé cette année, avec l'attribution de 460 logements au profit des six communes de la daïra de M'Chedallah.

Il s’agit de celle de M’chedallah, Saharidj, Aghbalou, Chorfa, Ath Mansour et Ahnif. Une source proche de la daïra fera savoir que M'Chedallah a bénéficié de 70 aides. Le même nombre a été accordé pour celle de Saharidj. Quant aux quatre autres municipalités, à savoir Aghbalou, Chorfa, Ath Mansour et Ahnif, elle se sont vu attribuer chacune 80 aides à l’auto-construction. La commune de Saharidj, la première à procéder à l’opération de répartition, a enregistré une grogne parmi les postulants. La dernière action de protestation en date remonte à mercredi dernier où un demandeur, un père de famille d’une trentaine d’années, a entamé une grève de la faim, en installant un matelas dans le hall du siège de la mairie durant la matinée, pour «dénoncer» son «exclusion» de la listes des bénéficiaires. Ce protestataire a fini par être délogé par les gendarmes, a-t-on constaté sur les lieux. Un groupe de jeunes qui se sont solidarisés avec lui ont entamé les démarches auprès des autorités locales pour faire aboutir son dossier. Ce genre de réaction était prévisible d’autant que des centaines de demandes de ce type de logement se sont accumulées depuis quatre ans dans la commune de Saharidj. à Aghbalou, la situation est nettement plus compliquée qu’à Saharidj, car plus d’un millier de demandes sont enregistrées au niveau de cette commune, alors que le quota attribué est de seulement 70 unités. L’on apprend que les responsables de cette commune se sont plaints de cette situation auprès des autorités locales. Dans sa réponse, le secrétaire général de la wilaya, Laârdja Cheikh, a expliqué que cet état de fait est dû à la-non consommation de quotas accordés précédemment. D’ailleurs, il a exhorté les responsables de la commune d’Aghbalou à assainir la situation. Le wali Mustapha Limani a avancé le même argument lorsqu’il a été interpellé par plusieurs maires de la wilaya, dont celui de Kadiria, quant aux quotas limités attribués au début de l’année en cours. Des centaines d’unités de logements de cette formule sont en souffrance dans toute la wilaya de Bouira. Selon les services des daïras et du logement, il y a des travaux de construction qui ne sont pas encore parachevés, alors que les bénéficiaires ont retiré les aides de l’État. Certains bénéficiaires, qui ont pourtant retiré la première tranche de l’aide attribuée par la caisse nationale du logement (CNL), n’ont même pas lancé les travaux de construction. Il est utile signaler que lors de sa visite dans la wilaya de Bouira en janvier dernier, le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelouahid Temmar, avait attribué un quota de 1 000 unités de ce segment à la wilaya. Un quota qui a été répartis sur les 45 communes, à raison de 70 à 80 unités.

Oulaid Soualah