Ni téléphone ni internet

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Cela fait plus de quatre ans que les habitants du nouveau pôle urbain de la ville de Bouira attendent l’installation de lignes téléphoniques et du réseau Internet dans leurs quartiers. Selon les habitants, regroupés au sein d’un collectif, des demandes dans ce sens ont été formulées et adressées aux services d’Algérie-Telecom depuis près de quatre ans. Mais à ce jour, le quartier ne dispose ni de téléphone fixe ni d’Internet. «Nous sommes des centaines de familles à exprimer, depuis des années, la demande de disposer de lignes fixe pour pouvoir prétendre à une connexion Internet. Les services d’Algérie-Telecom ont été saisis dans ce sens et des promesses quant à la concrétisation du projet nous ont été données. Mais nous attendons toujours», confie un habitant d’un des quartiers du pôle urbain. Selon notre interlocuteur, en 2016, les services d’Algérie-Télécom ont bel et bien lancé les travaux du réseau fibre optique au niveau du pôle. Ces travaux ont été parachevés. Seulement, il manque toujours les équipements MSAN. Et sans ces équipements, les habitants ne peuvent prétendre disposer d’Internet. Selon les mêmes habitants, cette situation dure depuis maintenant plusieurs mois. Ces habitants affirment avoir saisi la direction d’Algérie-Telecom sur cette situation à plusieurs reprises, mais la situation reste toujours inchangée. A en croire un membre du collectif des habitants du pôle urbain, le directeur d’Algérie-Telecom leur aurait assuré récemment, à l’occasion d’une entrevue, que la demande pour l’acquisition des équipements MSAN pour ce site a été formulée par ses services. Cette demande aurait été même validée par la direction générale de cette entreprise publique. Seulement, les travaux de l’installation de ces équipements n’ont pas encore été entamés. Un membre du collectif fait également savoir que près de 120 anciens abonnés avaient demandé le transfert de leurs lignes. Mais ils attendent toujours. Il est utile de préciser que près de 800 familles ont déménagé ces dernières années dans cette partie de la ville, où plus d’un millier de logements, toutes formules confondues, ont été réalisés ou en cours de réalisation. Prochainement, près de 800 nouvelles familles, ayant bénéficié du quota des 814 unités du social, disposeront de leurs nouveaux logements sous peu. La mise en place du réseau fibre optique et d’équipements MSAN pour ces milliers d’habitants devient plus qu’une nécessité. La demande en lignes téléphoniques et ADSL sera très forte, d’où le besoin pressant de mettre en place les réseaux Internet et téléphonique.

Djamel M.