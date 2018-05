Un stade nommé désir

Par DDK | Il ya 23 minutes | 11 lecture(s)

La localité d’Ighrem, distante de quelque quatre kilomètres à l’ouest de la commune d’Ahnif, est l’une des localités les plus importantes des trois agglomérations que compte cette commune.

Malheureusement, cette bourgade souffre aujourd’hui d’un manque criard en matière d’équipements publics à l’instar d’ailleurs des autres localités restantes de la commune. Parmi les revendications de la population de cette localité figurent les équipements publics inhérents à la jeunesse, à l’image d’un stade aux normes. Il existe actuellement une aire de jeu à la sortie sud de la localité, mais cette grande aire est sans équipements. Elle enregistre des carences, à l’mage des vestiaires et autres commodités. L’aire de jeu en question ne dispose pas de clôture et elle est ouverte aux quatre vents. Le terrain est fait de terre et les jeunes de la localité souhaitent son revêtement en tuf en attendant la pose d’un gazon synthétique. L’état de cette aire de jeu n’aide en aucun cas à pratiquer une quelconque activité sportive. Les rares parties de foot organisées par les jeunes se soldent par des blessures. Devant cet état de fait, les jeunes de la localité n’ont cessé de réclamer la prise en charge de cette aire de jeu et sa mise aux normes et ce, pour leur permettre de créer leur propre club de football pour représenter les couleurs de la localité. Actuellement, il y a un seul et unique club de football qui représente toute la commune d’Ahnif. Il s’agit du football club de Tamalaht. Cette équipe vient tout juste d’accéder en régionale 2 après une belle saison. Le souhait des jeunes d’Ighram de disposer d’un stade aux normes est motivé par le grand nombre de jeunes pratiquant le sport et surtout les énormes potentialités sportives que renferme la localité. Pour preuve, si l’on remonte un peu dans le temps, la localité d’Ighram a formé de nombreux joueurs, des noms pétris de qualité qui ont fait les beaux jours de l’équipe de football de la daïra de M’chedallah, le CRM pendant les années 1970. Aujourd’hui si cette aire de jeu existe, celle-ci nécessite beaucoup d’aménagements et surtout une enveloppe financière conséquente pour en faire un équipement aux normes requises. En cas de création future d’un club de football dans la localité, et c’est le souhait de beaucoup de jeunes d’Ighrem, l’équipe locale pourrait recevoir les équipes adverses chez elle, elle évitera ainsi les tracasseries que vit actuellement l’équipe de CF Tamalaht, laquelle en l’absence d’un stade est obligée de se déplacer vers M’Chedallah et Bouira-ville pour jouer ses matchs. Mais, au regard de la situation financière actuelle que connait le pays en général, et le manque de ressources financières de la commune en particulier ainsi que les nombreuses priorités en termes de projets de développent, une telle demande semble irréalisable. La feuille de route tracée par l’actuelle équipe municipale se focalise sur la prise en charge des problèmes du quotidien liés à l’assainissement, l’eau et le gaz. Du coup, cette réclamation de la frange juvénile risque encore d’attendre des années avant sa concrétisation. Cette situation pénalisera encore davantage les jeunes qui ne pourront s’adonner à leur sport favori. Il faut rappeler que des promesses ont été faites aux jeunes lors de différentes campagnes électorales. Les différents candidats avaient promis d’intégrer cette priorité dans l’agenda des programmes, mais depuis, rien n’a été fait et ces promesses sont restées sans lendemain au grand dam des jeunes sportifs de ce village.

F. K.