Le projet livré en juillet

Le théâtre de verdure, dont les travaux ont été lancés depuis 2012 au niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira sera réceptionné au mois de juillet prochain après plusieurs mois d’attente. C’est ce qu’a affirmé le directeur de la culture par intérim, Miloud Khider. Ce dernier a tenu à préciser que les gros travaux étaient achevés, et «il ne reste que de petites retouches pour livrer la totalité du projet d’ici le mois de juillet», a-t-il assuré. «La clôture officielle des travaux aura lieu la semaine prochaine, alors que sa livraison et son ouverture auront lieu en juillet», a encore expliqué le même responsable. Pour rappel, ce projet a connu un «énorme retard» dû à l’arrêt des travaux suite à la résiliation du contrat avec l’entreprise Batigec, chargée alors de réaliser cette structure culturelle dont les travaux avaient été lancés depuis 2012, a rappelé M. Khider. «Ces travaux ont été relancés et ils sont en cours, et le projet devra être réceptionné d’ici le mois de juillet», a-t-il dit. D’une capacité de 3 000 places, le théâtre en plein air de Bouira auquel une enveloppe financière de plus de 300 millions de dinars a été allouée, est tant attendu par les amoureux du quatrième art et les familles bouiries avides d’ambiance et d’animations culturelles, notamment durant les veillées du Ramadhan. D’autres structures culturelles, en cours de réalisation à travers la ville de Bouira, à l’image de l’annexe de l’école des beaux arts, seront aussi réceptionnées dans les prochains mois, a ajouté M. Khider. Cette annexe est un autre projet d’un montant de 90 millions de dinars, qui, lui aussi, a accusé du retard, mais les travaux tirent à leur fin et le projet devra être livré dans les mois à venir, a expliqué le même responsable. S’agissant du projet de réalisation de l’institut régional de musique, il a été gelé dans le cadre des mesures d’austérité et de rationalisation des dépenses publiques prises dernièrement par les pouvoirs publics, précise encore M. Khider.

R. D.