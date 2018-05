Enfin des ralentisseurs au chef-lieu

Par DDK | Il ya 56 minutes | 87 lecture(s)

De nombreux ralentisseurs ont été installés, dimanche dernier, au niveau de plusieurs quartiers et cités de la commune de Kadiria (ex-Thiers), sise à 33 km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

En effet, au grand soulagement des habitants de ladite commune, des dos-d’âne ont été installés sur les chemins d’accès vers les quartiers et localités, dont Tala Oughanim, Ziraoua, Kerfala et les cités 213 et 90 logements, situées non loin du centre-ville. Sur ces routes, un flagrant manque en matière de sécurité routière était constatable il y a quelques mois. Ainsi, les services de la commune ont pris l’initiative d’installer ces ralentisseurs dans différents endroits, notamment au niveau de la cité 90 logements, sur une route très fréquentée par les collégiens et les écoliers. Pour rappel, un élève a été fauché, au mois d’avril dernier, par un véhicule roulant à vive allure. Malgré quelques blessures, la victime, un enfant de neuf ans, s’en est sorti avec de légères blessures. En plus de ce ralentisseur posé à cet endroit dangereux du centre-ville, d’autres ont été réinstallés dans d’autres lieux, à proximité d’un arrêt de fourgons de transport menant vers Kerfala, au Nord du centre-ville et tout près de l’entrée principale du marché, qui se trouve au centre-ville, entre autres. «Dans les quartiers résidentiels et à proximité des établissements scolaires du centre ville, les dos-d’âne sont indispensables, surtout quand on sait que des automobilistes n’ont aucun respect pour les piétons», déclare Mourad, un habitant de la cité des 213 logements. Il utile de préciser que depuis le début de ce mois de Ramadhan, une opération de réhabilitation de l’éclairage public, à travers toutes les cités et quartiers de la ville de Kadiria, a été entamée, afin de permettre aux citoyens de circuler en toute sécurité, à la tombée de la nuit.

Aziz. C.