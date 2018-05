500 couffins alimentaires distribués

Par DDK | Il ya 56 minutes | 88 lecture(s)

Dans le cadre des actions de solidarité lancées à l’occasion du mois de Ramadhan, la commune d’El-Esnam, située à 13 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a procédé ces derniers jours à la distribution de 500 couffins alimentaires au profit des démunis et des familles nécessiteuses, recensés par les services sociaux à travers les quartiers, cités et villages relevant de la commune, a-t-on appris auprès du premier responsable de cette APC. «En plus des 400 couffins offerts par l’APC et financés sur budget communal, l'aide nous est également parvenue de l’association caritative Ath-Lkhir de la même commune. Au total, 500 couffins ont été distribués durant ce mois sacré de Ramadhan», dira l’édile communal. Selon le même responsable, l’opération de distribution a été confiée au service social de la commune, en ajoutant quecelle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions et qu'aucun problème n’a été signalé. «Il s’agit d’une aide très importante aux familles sans ressources. Il faut dire que devant la flambée des prix des produits de large consommation, notamment des fruits et légumes mais aussi la baisse du pouvoir d’achat, ces couffins vont permettre à beaucoup de familles de passer un carême plus ou moins tranquille et surtout à l’abri du besoin», fait remarquer un père de famille, habitant au centre-ville. Toutefois, il y a eu quelques mécontentements au sujet de la répartition des coffins, jugée «inéquitable» car n’ayant pas touché toutes les familles aux faibles revenus. «Nous nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes exprimées et c’est normal que certains soient mecontents. Mais de manière générale, l’opération s’est déroulée dans des conditions convenables et sans aucun problème», affirme un membre des services sociaux de l’APC. Par ailleurs, dans la commune de Bordj-Oukriss, 50 Km au sud de la wilaya de Bouira, 200 coffins ont été distribués par les services de la municipalité aux profits des familles démunies. Il est utile de signaler que cette année, comparativement aux années précédentes, le nombre de couffins a sensiblement baissé. Il est passé de 300 à 200 couffins. Il faut préciser que ces dernières années, le nombre des demandeurs des couffins dépassent largement l’offre. Cette situation renseigne sur les difficultés que rencontrent certaines familles à faible revenues à faire face aux dépenses et aux nombreux besoins, surtout dans un contexte marqué par la cherté de la vie, le recul du pouvoir d’achat et la stagnation des salaires.

A. C.