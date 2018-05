Opération coup de poing de la gendarmerie

Par DDK | Il ya 1 heure | 251 lecture(s)

La circonscription des forêts de M'Chedallah est passée à l'offensive contre des squatteurs de terrains domaniaux.

Sur injonction des autorités locales, une opération coup de poing a été conjointement menée par les services de la gendarmerie nationale de M’Chedallah et les services des forêts, dimanche passé, au lieu dit Ighzer ou Gharef, à mi-chemin entre le village Ath Yekhlef et celui d'Assif Assemadh, dans la commune de M'Chedallah. Les deux brigades ont ciblé un endroit squatté par des riverains qui ont procédé à la plantation d'oliviers sur une superficie qui avoisine les 4 hectares. Il y a lieu de noter que ce terrain forestier a été cédé en 2014 à l'entreprise chinoise qui intervient sur le projet de la pénétrante autoroutière Ahnif/Béjaïa pour l'extraction de terre glaise qui a servi à l'aménagement des accotements de ce tronçon autoroutier. En revenant en début de l'année pour l’exécution de la dernière close du contrat, qui est la remise en état des lieux à la fin de l'opération d'extraction, l'entreprise chinoise a constaté que des citoyens avaient squatté ces surfaces dénudées pour procéder à la plantation de centaines d'oliviers. Les services des forêts qui ont été avisés par les responsables de cette entreprise ont entamé toutes les procédures légales, à savoir la reconnaissance des lieux et l'envoi de mises en demeure de quitter les lieux aux squatteurs. Ces derniers ont refusé d'abdiquer en s'appuyant sur le prétexte que le terrain est nu et est riverain de terrains agricoles. De ce fait, sa plantation ne porterait pas atteinte à l'environnement. Les mêmes citoyens avancent aussi le fait que des terrains de même nature ont été cédés par le service des forêts aux agriculteurs dans la région mitoyenne Assif Assemadh. Devant ce refus, les forestiers sont passés à l'offensive par cette opération coup de poing en compagnie des gendarmes et de l'entreprise chinoise qui a remplacé les oliviers arrachés par des plans de pin d'Alep, d’acacias et de mimosas. Il est à préciser que l'opération a été menée à terme sans qu'aucun incident ne soit enregistré. Joint par téléphone, le responsable de la circonscription des forêts de M'Chedallah, M. Ahmed Dahmouche, dira que ce genre d'opérations seront maintenues partout où les défricheurs ont agressé des terrains domaniaux relevant du secteur forestier. Un phénomène rapporté à plusieurs reprises dans ces même colonnes et qui s'est généralisé à travers la totalité des communes des deux daïra M'Chedallah et Bechloul. Les défrichements ont pris des proportions alarmantes et portent un coup sévère au tissu forestier. Le cas le plus édifiant dans la région reste celui d’Adhrar Seggane, situé entre Ahnif et Ath Mansour où des centaines d’hectares ont été défrichés. Des opérations coup de poing avaient été menées dans cette région par les services des forêts sur instruction de l’ancien wali Nacer Maaskri. Mais le phénomène a depuis repris de plus belle.

Oulaid Soualah