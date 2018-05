Le CRA au secours des démunis

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Pour permettre aux familles démunies et aux usagers de la RN5 de prendre un repas riche en ce mois de Ramadhan, le bureau local du Croissant rouge algérien (CRA) a pris la louable initiative d’ouvrir, au niveau du chef-lieu communale de Bechloul, un restaurant «Rahma» où une moyenne de 50 repas est servie à table et 30 autres à emporter. De jeunes bénévoles, portant des gilets du CRA, s’affairent à mettre en place le dispositif nécessaire à l’effet d’accueillir dans les meilleures conditions leurs «hôtes». Selon le responsable du CRA local, dès le premier jour de ce mois sacré, lui et son staff se sont mobilisés pour assurer cette mission en servant des repas complets contenant du lait et des dattes, un plat de résistance avec viande, une boisson fraiche et un dessert. À la question de connaitre l’origine de la provenance de ces produits alimentaires, la même source déclarera : «Tous ces produits proviennent de la contribution des âmes charitables. Jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune aide des organismes étatiques, même si une promesse des services de la wilaya nous a été donnée. Nous avons en ce moment une réserve en matière de produits alimentaires qui nous permettra de tenir encore quelques jours, en attendant la réception de l’aide de l’action sociale». Par ailleurs, le bureau du CRA local ne s’est pas limité à servir des repas mais compte distribuer aussi 40 couffins de Ramadhan aux familles démunies. «Nous avons reçu du bureau de wilaya du CRA 40 parts contenant des produits alimentaires à distribuer aux familles nécessiteuses. Alors, nous nous sommes rapprochés des services communaux qui nous ont remis une liste des personnes se trouvant dans le besoin et qui n’ont pas encore reçu cette aide. Et c’est dans les brefs délais que nous comptons acheminer ces parts aux nécessiteux», fera savoir le même responsable.

M. Smail