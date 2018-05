Les blouses blanches s’impliquent

Par DDK | Il ya 13 minutes | 5 lecture(s)

Durant deux journées, mercredi et jeudi derniers, le personnel de la santé, tout corps confondu, du pavillon des urgences relevant de l'EPH Kaci Yahia de M'Chedallah s'est lancé dans une louable opération de grand nettoyage de ce service névralgique. Médecins, infirmiers, agents d'administration et ceux d'entretien se sont mobilisés pour donner de l'éclat à cette infrastructure qui ressemble H24 à une véritable fourmilière. C'est dans une ambiance de fête que tout ce beau monde maniait balai, serpillère, frottoir et détergents parfumés pour faire briller tant les murs et le parterre que les équipements médicaux, literie et installations intérieures. La première journée a été consacrée aux chambres des malades, couloirs, salles d'attente et les sanitaires. Les salles de soins, les cabinets de consultations médicales, l'appareillage médical, les vestiaires, les bureaux administratifs et autres salles de gardes ont été nettoyés durant la deuxième journée. L'opération a été organisée sur deux jours en scindant le service en deux pour ne pas gêner son activité continue et la prise en charge des malades qui affluent vers ce pavillon des plus sollicités. Il est à préciser que ce service des urgences a bénéficié d'une opération de rénovation complète en 2015. Il a ainsi bénéficié de la pose de marbre, faux plafond, menuiserie aluminium, en parallèle au renouvellement de son matériel médical par un appareillage moderne. Ce service qui est un véritable joyau, assure une bonne prise en charge des malades grâce à l'abnégation de son personnel, tout corps confondu. Le renforcement des effectifs médicaux et paramédicaux a également contribué à l’amélioration des conditions de prise en charge des malades.

Oulaid Soualah