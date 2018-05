Volontariat et commémoration à Tikesraï

Par DDK | Il ya 13 minutes | 4 lecture(s)

Il y a quelques jours seulement, on célébrait le 13e anniversaire de la disparition de l’artiste Salah Sadaoui, mort le 9 mai 2005, à Paris. Ce chanteur de renom a laissé une empreinte indélébile dans le répertoire de la chanson algérienne, kabyle en particulier. Aujourd'hui, en dépit de sa disparition, ses œuvres sont toujours appréciées et servent même de références dans la vie de tous les jours, tant ses textes traitent de la société et de ses maux. La morale et les «envolées» proverbiales dont s'était distingué le chanteur ainsi que son humour corrosif (parodie de l'actualité et de la vie politique d'avant) sont revisités à chaque occasion. A ce titre, les habitants du village Tikesraï, d'où est originaire Salah Sadaoui, ont tenu à lui rendre un humble hommage, à la hauteur de l'humilité de l'artiste, en initiant un tournoi de football à sa mémoire. Ainsi, un collectif de jeunes du village a tracé un programme de joutes footballistiques lancé le premier jour du Ramadhan. En effet, c'est le terrain en matico de l'école primaire du village qui abrite, depuis la première soirée du mois de carême, le tournoi, qui s’étalera jusqu'à la fin du Ramadhan. Le tirage au sort effectué auparavant a permis de scinder les participants en quatre groupes de quatre équipes chacun. Les rencontres sont disputées à raison d’un match par soirée. Ces rencontres drainent un bon nombre de jeunes de la localité qui trouvent en cette occasion un dérivatif et un moyen de combler le vide dans une ambiance bon enfant. Néanmoins, il est à regretter, en filigrane, l’inexistence de terrains de sport adéquats dans cette localité rustique déshéritée, ne possédant même pas un stade ou une salle de sport dignes de ce nom. «Notre village est dépourvu de l’essentiel. Nos jeunes ne trouvent pas d’espaces culturels et sportifs pour combler le vide et s’extirper du désœuvrement. Seul le tournoi organisé à la mémoire de Salah Sadaoui nous permet de nous défouler un tant soit peu», affirme un jeune du village. Par ailleurs, parallèlement à ce tournoi, les jeunes de la bourgade ont initié, depuis quelques jours déjà, un volontariat qui consiste en le colmatage, avec du béton, des cratères, crevasses et autres nids-de-poule qui jalonnaient le chemin qui dessert leur village. Les bénévoles se relayent pour réhabiliter, selon leur moyens, des parties détériorées du chemin menant à leur localité qui manque de presque tout.

Y. S.