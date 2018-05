Riche programme au chef-lieu

Par DDK | Il ya 13 minutes | 3 lecture(s)

Plus d’une cinquantaine d’artistes locaux et nationaux animeront des galas artistiques dans la wilaya de Bouira dans le cadre du programme Ramadan 2018 arrêté par la direction de la culture locale. «Ces galas artistiques se déroulent au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum depuis quelques jours avec au programme plusieurs chanteurs locaux», a précisé le directeur intérimaire de la culture, M. Miloud Khider. Selon le même responsable, «ce programme a été élaboré la semaine passée à l’occasion du début du mois de Ramadan. Nous avons donc inscrit 21 soirées musicales et artistiques ramadanesques qui seront animées par des chanteurs locaux et ceux venus d’autres wilayas du pays». Des familles, des jeunes et moins jeunes affluent chaque soir après la rupture du jeûne vers le siège de la maison de la culture pour assister aux galas, «même si cette année le programme est modeste en raison de l’absence de grands chanteurs», a souligné M. Khider. Plus de 50 artistes locaux et nationaux, à l’image d’Abdelkader Ferradji, Rédha Bachir, Ibrahim Adjrad, Salmi Kouider, Mouh Atoui, Houssam, Oudjrih ainsi que Hassiba Abderraouf et Idir Gourari se produiront durant les veillées ramadanesques au niveau de la maison de la culture. «Pour des raisons financières, cette année nous n’avons pas pu inviter de grands chanteurs comme nous avions l’habitude de le faire chaque Ramadhan. Mais nous avons réussi quand même à élaborer un programme équilibré pour toute la wilaya», a-t-il dit. En outre, des soirées consacrées à la poésie ainsi qu’aux rencontres littéraires et aux chants religieux ont aussi été retenus cette année, notamment au niveau du siège de la bibliothèque principale de la ville de Bouira.

Dans les communes aussi

L’ambiance est aussi au rendez-vous au niveau des 18 communes enclavées de la wilaya comme Taghzout, Aghbalou, Mesdour, Lakhdaria, Bouderbala, Khabouzia et Ahl Laksar, entre autres où des chanteurs locaux animeront des galas et des soirées musicales afin de sortir ces régions de leur torpeur habituelle. «Les soirées ramadanesques au niveau de ces communes sont marquées également par une série de représentations théâtrales et des chants religieux, selon la demande locale», a précisé le directeur intérimaire de la culture. Au niveau des autres villes de la wilaya comme celle de Bechloul, M’Chedallah, El-Asnam, Sour El-Ghouzlane (Sud) et Aïn Bessam (Ouest), une ambiance conviviale règne chaque soir dans les différents boulevards et rues. La majorité des citoyens, des jeunes notamment, préfèrent passer leurs soirées ramadanesques dans des cafétérias autour d’un thé et d’une pâtisserie en jouant au domino ou au loto.

R. D.