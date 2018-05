Cours de soutien aux classes d'examens

Par DDK | Il ya 37 minutes | 51 lecture(s)

La bibliothèque Abbout Said de la commune d’El-Adjiba est l’une des plus actives de la région. Sa dernière activité en date remonte au début de l’année en cours et qui a consisté en la réservation d’espaces aux élèves des trois paliers de plusieurs communes de la région, pour bénéficier des cours de soutien scolaire. Pas moins de 220 élèves, tous cycles confondus, dont des lycéens qui viennent de différents lycées de la daïra de Bechloul et de celle de M'Chedallah, qui sont reçus dans cette bibliothèque. Les responsables de la structure ont mis à leur disposition trois salles de cours équipées de tous les moyens pédagogiques. Ceux de ces élèves des classes d'examens qui ne sont pas libres dans la journée font des cours du soir. Rappelons que cette bibliothèque a été mise en service en 2010 et qu'elle comptabilise à l'heure actuelle pas moins de 5000 livres, toutes matières confondues et dans toutes les langues vivantes, exception faite de Tamazight. Les ouvrages en Tamazight ne sont pas disponibles dans la bibliothèque d’El-Adjiba et ce, malgré des promesses faites par la direction de la Culture de la wilaya d'y remédier il y a de cela deux ans. La structure dispose actuellement de trois salles de lecture, une salle internet équipée dont la ligne est malheureusement suspendue apprend-on sur place, et enfin une salle d’audio-visuel. Cette bibliothèque met à la disposition du mouvement associatif ces salles, tant pour l'organisation d'activités de loisir, que de conférences et rencontres. Elle comptabilise à l'heure actuelle 1.604 adhérents permanents dont 74 nouveaux inscrits durant cette année 2018.

O. S.