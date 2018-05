Ouverture d’un restaurant iftar

Par DDK | Il ya 37 minutes | 50 lecture(s)

L’association Ath-l’khir d’El-Esnam, une commune sise à 13 Km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a encore récidivé cette année en organisant, pour la troisième fois consécutive, des opérations de solidarité au profit des familles nécessiteuses et des personnes en difficulté. Ainsi donc, en ce mois de jeûne, devenu un rendez-vous incontournable pour les bienfaiteurs dans cette région, les membres de cette association, composée de bénévoles et de généreux bienfaiteurs, pour la plupart du centre-ville de ladite localité, se sont organisés pour ouvrir un restaurant «Iftar», lequel sert des repas chauds à la rupture du jeûne durant toute la période du mois de Ramadhan. Une louable initiative en faveur des démunis de la région, mais également et au profit des passagers de la route de passage par la localité, lesquels sont nombreux à transiter par cette région, via la route nationale RN5, pour rallier Bechloul et d’autres contrées de l’Est de la wilaya. D’ailleurs, à l’heure de la rupture du jeûne du septième jour du mois de Ramadhan, beaucoup de travailleurs, venus d’autres régions du pays exerçant au niveau des chantiers du bâtiment et des fermes agricoles d’El-Esnam, étaient attablés dans ce restaurant «Iftar». Il y avait aussi de nombreux voyageurs qui se trouvaient sur les lieux au moment de la rupture du jeûne. Les convives d’un jour étaient très contents et surtout ravis de l’initiative de l’association Ath l’khir. Ils sont unanimes à affirmer que ce restaurant «Rahma» est un endroit convivial et chaleureux où se rencontrent des personnes de diverses régions du pays. Ce cadre chaleureux fait souvent oublier la séparation familiale durant ce mois sacré. «On ne manque de rien. Les bénévoles sont très accueillants et l’initiative est très louable et à saluer», confie un passager, très heureux d’avoir trouvé un refuge où rompre le jeûne et se reposer un peu, avant de poursuivre son trajet. Il faut dire que le mois de jeûne est devenu un rendez-vous incontournable pour les bienfaiteurs de nombreuses localités de la wilaya, qui activent et ne ménagent aucun effort pour organiser des actions de solidarité au profit des plus démunis, des usagers de la route et des travailleurs natifs d’autres wilayas. Pour rappel, ladite association a procédé à la distribution d’une centaine de couffins alimentaires, au début de ce mois de Ramadhan, en faveur des familles nécessiteuses. Il faut signaler aussi que plusieurs restaurants «Rahma» ont ouvert leurs portes à l’occasion de ce mois sacré à travers la wilaya de Bouira. C’est le cas à Chorfa, El Hachimia, Lakhdaria, Ain Bessem et Bouira.

Aziz C.