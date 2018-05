Le captage de la source de Taferkout réclamé

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Les habitants de Tamellaht, dans la commune d’Ahnif, appréhendent l'approche de la saison estivale avec son lot de désagréments comme la pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution. Nonobstant le fait que cette région soit riche en ressources aquifères notamment souterraines, elle est aux prises avec la pénurie de l'eau potable, en dépit de tous les efforts consentis par les différents exécutifs communaux qui se sont succédé à la tête de l'APC. Certes, les habitants de cette région ont constaté une certaine amélioration dans la distribution de l'eau potable. Toutefois, il n'en demeure pas moins que le manque perdure encore. «Il y a eu une certaine amélioration dans l'alimentation en eau potable dans notre région et beaucoup de localités sont raccordées aux eaux du barrage de Tilesdit. Mais son utilisation demeure restreinte, car les habitants ne boit pas cette eau même si elle est potable», constate un habitant d'Ighil Naït Ameur. Au fait, c'est dans ce village qu'il existe une source qui prend origine des reliefs surplombant cette localité. Il s'agit de la source de Taferkout. Ce point d'eau a défrayé la chronique dans cette bourgade, où les habitants ne cessent de demander son captage et son exploitation au profit de leur village. Son captage, assurent les villageois, «contribuera au renforcement de l'alimentation en eau potable dans le village». D'un bon débit, Taferkout gagnerait à être exploitée pour permettre aux habitants d'Ighil Naït Ameur de passer un été, qui se profile déjà, à l'abri du besoin en eau. «Le principe réside dans la diversification des ressources hydriques pour avoir de l'eau en permanence. La saison estivale approche à grands pas et la hantise des habitants à trait bien évidemment à la disponibilité de l'eau sur les réseaux de distribution. Comme il est le cas pour le gaz de ville dont le besoin se fait ressentir surtout pendant l'hiver, l'eau aussi vient à manquer durant l'été où le niveau des nappes phréatiques baisse drastiquement. Le captage de la source de Taferkout ne demande quand même pas un miracle. Cela fait des années que nous réclamons son exploitation au profit du village», tempête un habitant d'Ighil Naït Ameur. Un appel est lancé par les habitants de Tamelaht aux autorités de wilaya pour inscrire un projet de captage à partir de cette source naturelle pour renforcer les capacités d’alimentation en eau potable des villageois de la région.

Y. S.