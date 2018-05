La canicule et le carême vident les rues

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

La canicule qui a sévi le week-end dernier dans la vallée du Sahel a vidé les rues de son brouhaha quotidien. Les températures qui ont subitement atteint les 36°C ont chassé les flâneurs matinaux habituels qui animent les rues des grandes agglomérations comme M’Chedallah, Raffour et Chorfa. Ces flâneurs sortent soit pour faire des emplettes ou prendre un bol d'air frais et se dégourdir les jambes. La fermeture des administrations aidant, un silence sidéral a enveloppé les grands centres urbains à travers toute la région. L'on pourrait même entendre les chants des oiseaux résonner alors que d’habitude, ces gazouillis sont couverts par les bruits infernaux de l'intense circulation automobile mêlés au brouhaha de milliers de citadins qui vaquent à leurs occupations ou qui déambulent durant ces journées de repos. À cela s'ajoute la fermeture systématique de certains commerces. Cependant, il arrive de croiser des meutes de bêtes errantes qui fouillent dans les poubelles dont le contenu a changé de composante avec une nette prédominance de restes de nourriture. En ces temps de chaleur, les quartiers à travers M’Chedallah, Saharidj, Ahnif, Aghbalou et Chorfa sont empestés par des odeurs nauséabondes, sachant que les amas de toute une variété de produits alimentaires se décomposent rapidement étant exposée aux dards d'un soleil mordant. À M’Chedallah, une ville d’habitude très animée, ce n'est qu'en fin d'après-midi à partir de 18 heures, soit deux heures avant la rupture du jeûne, que rues, boulevards et places publiques commencent à se remplir de citoyens. Ces derniers se ruent sur les étals des marchands de fruits et légumes, les épiceries et autres magasins d'alimentation générale pour faire le plein de victuaille dont plus de la moitié se retrouvera le lendemain dans les poubelles. Durant la nuit, les villes de la région se raniment de nouveau jusqu’à minuit, voire au delà. Les cafétérias qui sont bondés de jeunes ne désemplissent pas. Les parties de domino, cartes et loto se prolongent jusqu’à l’heure du S’hour.

Oulaid Soualah