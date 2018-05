Les campus désertés !

Par DDK | Il ya 40 minutes | 69 lecture(s)

Les deux campus de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira connaissent une baisse de fréquentation par les étudiants, depuis quelques jours.

En effet, l’université plonge, ces jours-ci, dans une ambiance particulière mais pas étrangère. L’année dernière déjà, les deux campus étaient désertés par les étudiants au cours du mois de Ramadhan. Lors d’une virée sur les lieux, l’on a pu constater que pratiquement tous les départements étaient presque vides et rares sont les étudiants rencontrés sur place. Mis à part les quelques fonctionnaires qui affluaient pour rejoindre leur lieu de travail, les rares étudiants présents étaient là soit pour soutenir leur mémoire de fin de cycle ou pour s’informer des affichages des plannings d’examen. «Depuis le début du mois de Ramadhan, le nombre d’étudiants ne cesse de diminuer. Même les salles de lecture sont désertées», informe-t-on. L’on pourrait justifier la désertion de l’université par le fait que certains départements aient décrété un arrêt de cours en prévision des examens qui débuteront incessamment. Néanmoins, d’autres étudiants censés continuer ou rattraper certains cours ont préféré "sécher" les cours et passer ainsi le mois sacré auprès de leur famille. La montée subite du mercure qui a frôlé les 37°c a dissuadé plus d’un de se rendre à l’université, préférant travailler seuls chez eux. La bibliothèque centrale qui enregistre d’habitude une affluence record des étudiants en vue de préparer les examens, n’échappe pas à ce phénomène de désertion. Ceci dit, cette faible fréquentation ne va pas durer longtemps du fait que la plupart des départements, à l’image de ceux des lettres arabes, langue française et des sciences sociales ont programmé les examens du deuxième semestre pour le début de ce mois de juin.

Aziz C.