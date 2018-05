Lancement de la campagne des circoncisions collectives

Par DDK | Il ya 38 minutes | 66 lecture(s)

L'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah a lancé, dimanche dernier, la première opération de circoncision collective du mois de carême. Cette première action a touché les enfants des fonctionnaires exerçant au niveau de la sûreté de daïra de M'Chedallah. Ainsi, cinq enfants ont été circoncis au cours de cette opération, qui a été, par ailleurs, l'occasion d'inaugurer la nouvelle salle opératoire, récemment aménagée et livrée, de ladite structure de santé. Sise au rez-de-chaussée du bloc hospitalier, la salle en question est destinée au service gynécologique et maternité. Un responsable de cette institution de la santé dira que cette campagne de circoncision collective sera renouvelée durant ce carême, à la faveur de la confection des listes des bénéficiaires, qui seront concoctées par les APC de M'Chedallah. Notre interlocuteur soulignera que même les enfants de milieux défavorisés qui ne sont pas issus de la circonscription seront pris en charge, comme d'habitude. Dans le même hôpital, il a été organisé la veille, soit samedi dernier, une campagne de collecte de dons de sang, par la banque de sang locale. Une campagne organisée après la rupture du jeûne dans l'enceinte même de l’hôpital, où 30 poches de sang ont été collectées. Le chef du service de la transfusion sanguine, qui se félicite du nombre des dons collectés, affirme qu’il a été enregistré une «affluence record» de donneurs. Notre interlocuteur dira qu’en parallèle, il a été mené une campagne de sensibilisation sur le don de sang, à travers la distribution de dépliants. Le même interlocuteur informera que la campagne de collecte de ce liquide vital sera aussi prolongée durant ce mois sacré, indiquant, par ailleurs, que les stocks actuels de dons de sang sont, certes, satisfaisants, mais il faut rééditer ce genre d’opérations à chaque occasion, pour s’assurer un stock de sécurité permanent et parer à toute éventualité. Il est utile de préciser, enfin, qu’une opération de nettoyage de cette structure de santé a été menée durant la première semaine du mois de carême. Les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires de l’hôpital et de nombreux bénévoles ont participé à cette action.

O. S.