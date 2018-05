Revêtement des ruelles et réfection de l’assainissement

Par DDK | Il ya 38 minutes | 68 lecture(s)

Le quartier Hammana, sis à la périphérie de la ville de Lakhdaria, est, depuis longtemps, en butte à diverses carences. En effet, cette cité enregistre beaucoup d’insuffisances, mais c’est l’état dégradé des voies d’accès qui excède au plus haut point les résidents. De fait, les ruelles du quartier sont truffées de nids-de-poule et de trous béants. En temps de pluie, les voies d’accès se transformaient en un véritable bourbier, compliquant, du coup, aussi bien la circulation automobile que piétonnière. Devant cet état de fait, les habitants ont adressé plusieurs courriers à l’adresse des responsables de la municipalité, sollicitant leur intervention. La dernière missive en date a été adressée au nouvel exécutif communal, issu des dernières élections municipales. Cette fois-ci, les doléances des habitants de Hammana ont fait réagir les élus de l’Assemblée communale. Nous apprenons qu’une équipe, conduite par l’adjoint au maire de Lakhdaria, à laquelle s’est joint un entrepreneur, s’est rendue, récemment, dans le quartier, pour voir de près la situation et s’entretenir avec les habitants. A l’issue de cette sortie, il a été décidé, par les services de l’APC, de lancer en urgence des travaux de revêtement des voies d’accès dudit quartier. Nous apprenons également auprès des services de cette municipalité que des travaux de réfection des réseaux d’assainissement défectueux seront engagés ces jours-ci. Ces travaux vont concerner une importante fuite des eaux usées, signalée à proximité de la mosquée du quartier. Selon les services de l’APC, ces opérations seront engagées ces jours-ci et aideront à atténuer, un tant soit peu, le «calvaire» que vivent les habitants du quartier Hammama. L’autre problème auquel s’est penchée la municipalité a trait au projet d’aménagement du quartier, resté en souffrance depuis maintenant plusieurs années. Nous apprenons que les services de la municipalité ont interpellé la direction de l’urbanisme, d’aménagement et de la construction ainsi que le wali de Bouira, en vue de relancer ledit projet. A travers une correspondance, l’APC souhaite l’intervention rapide des autorités de wilaya et la prise de mesures nécessaires à cet effet. À ce propos, les services de la municipalité de l’ex-Palestro indiquent que toutes les contraintes freinant le lancement du projet ont été, d’ores et déjà, levées. Il faut préciser, par ailleurs, que de nombreux quartiers et villages de la commune de Lakhdaria enregistrent, aussi, des insuffisances en termes d’aménagement urbain et d’éclairage public. C’est le cas des localités de Zberboura, Guergour et Krichiche, dont les habitants attendent des plans de prise en charge à même d’améliorer leur cadre de vie.

Djamel M.