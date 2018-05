Le quota des couffins du Ramadhan insuffisant

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Les services sociaux de la commune de M'Chedallah ont connu un temps de crise depuis le début du mois du carême. La raison : une réduction, de presque de moitié par rapport à l'année dernière, du nombre de couffins spécial Ramadhan destinés aux foyers démunis. L’on apprend que les dons collectés entre ceux offerts par la wilaya, la DAS et l'APC jusqu’à jeudi dernier sont de l'ordre de 450 couffins pour 710 nécessiteux inscrits sur les fichiers des services sociaux, en plus de 118 handicapés. Une source proche de ce service où règne une tension fort palpable dira qu'il est pratiquement impossible de satisfaire tout le monde d'autant que la liste des nécessiteux reste ouverte. Il est à préciser que la commune de M'Chedallah est une commune mère qui compte environ 30 000 habitants. Le taux de chômage et de cas sociaux est relativement plus élevé comparé au chiffre provisoire de 710 nécessiteux recensés par les services sociaux de la municipalité. Aussi, ces chiffres sont loin de refléter la réalité sachant que de nombreuses familles dans le besoin s'abstiennent de s'inscrire et afficher ainsi leur pauvreté. La même source fera part de la régression du nombre de bienfaiteurs qui font des dons en denrées alimentaires durant le mois de Ramadhan. Selon les mêmes services sociaux, il a été collecté à peine 50 couffins alimentaires cette année. Le déficit en couffins alimentaires qui avoisine les 3 000 unités a touché l’ensemble des municipalités de la wilaya de Bouira. À l’image de M’Chedallah et Aghbalou lesquels n’ont pas pu satisfaire toute la demande exprimée.

Oulaid Soualah