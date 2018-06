Plutôt agréables à Toughza

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Après la rupture du jeûne, les rues du village de Toughza, relevant de la municipalité de Chorfa, commencent peu à peu à s’animer. L'unique café situé au centre du village s’avère exigu pour contenir tous les clients qui s’y attablent, pour prendre des boissons. La terrasse se trouve aussi bondée de monde, des jeunes en majorité, qui savourent la fraîcheur nocturne et se «gavent» de confiseries, comme la zlabia, kalb ellouz et baklawa, mises en vente dans ce village. Une ambiance bon enfant y règne ainsi, chaque soirée, en dépit du manque d’espaces de divertissement. Néanmoins, ce que les villageois affectionnent tout particulièrement durant ces soirées ramadanesques, ce sont les jeux appelés du hasard, dont le lotto. En effet, ces derniers font leur apparition à chaque mois de Ramadhan, même s’ils sont prohibés et interdits par la loi. Des garages sont aménagés de sortes à recevoir les parieurs, qui souvent, s’assoient sur des madriers et des tables de fortune pour miser sur les cartes chiffrées. Bien évidemment, il faudra avoir beaucoup de chance pour rafler la mise. Elle sourit souvent à certaines personnes lesquelles empochent au terme d'une partie un joli pactole. Pour leur part, les habitants véhiculés préfèrent, pour certains d'entre eux, passer la soirée ailleurs, dans la ville de Tazmalt par exemple ou, à un degré moindre, au chef-lieu communal de Chorfa, là où l’animation est encore plus intéressante. «Les soirées dans mon village (Toughza, ndlr) sont un peu fades et ennuyeuses. Comme je suis véhiculé, je pars avec mes amis à la ville de Tazmalt pour passer la soirée, là où il y a plus d'animation. La maison de jeunes de cette ville nous gratifie de galas, et l'ambiance y est plutôt agréable. J’aurais tant aimé voir cela dans mon village, mais bon», regrette un jeune de la localité. Par ailleurs, même si les espaces de loisirs et de détente manquent dans ce village, il n’en demeure pas moins que les idées sont foisonnantes. En effet, pour meubler un tant soit peu les soirées ramadanesques, l'association culturelle Assirem de Toughza a initié, depuis le début du mois de carême, un tournoi des jeux d’échecs en nocturne. Les joutes vont bon train dans le local de cette association, et les participants, au même titre que les spectateurs, passent des moments agréables.

Y Samir.