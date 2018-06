Le chef-lieu envahie par les herbes sauvages

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Tous les espaces non goudronnés du périmètre urbain tant de l'ancienne que de la Nouvelle-Ville de l’ex-Maillot, sont envahie de hautes herbes sauvages. Cette verdure sauvage en majorité épineuse, qui a poussé grâce notamment à la forte pluviométrie de ces derniers mois, enlaidie les cités et quartiers résidentiels et pourrait être un réel danger pour les citadins. Ces tapis d’herbes sauvages constituent le milieu de vie de différentes espèces animales comme les reptiles, les insectes et autres rongeurs. Cette faune, par les venins et les maladies dont ces animaux pourraient être porteurs, représente un danger pour la santé publique. Aussi, ces herbes sauvages, une fois séchés, favoriseraient les départs d’incendies dans ces milieux urbains. L’un des membres de l’exécutif communal de M’Chedallah, interpellé à ce sujet, dira que l’APC connait une réduction dans l’effectif d’ouvriers. Ces ouvriers ont été, selon lui, affectés dans différents travaux, notamment la préparation des couffins de Ramadhan et la restauration de l’éclairage public. De ce fait, il est quasiment impossible, pour le moment, de prendre en charge cette opération de désherbage, que le même élu reconnait être une urgence mais pas une priorité. Le mouvement associatif et les bénévoles qui avaient organisé durant l'été passé des actions spontanées d'embellissements et d’entretiens des ouvrages d'utilité publique sont appelés à réinvestir le terrain d'autant plus que le désherbage ne nécessite aucun moyen financier et peu d'outils. Il est utile de souligner que les abords de la RN15 reliant Ahnif à Aghbalou n’ont pas connu d’opération de désherbages cette année. Sur le tronçon reliant Chorfa à Aghbalou, de hautes et denses herbes, dont certaines commencent à sécher, bordent les bas-côtés de la RN15. Cette situation pourrait provoquer des départs d’incendies ravageurs qui pourraient atteindre les oliveraies et les champs longeant cet axe routier. Chaque année, la direction des ponts et chaussés de M’Chedallah lance des campagnes de nettoyage et désherbage des tronçons routiers. Pour l’actuelle saison, cette action tarde à être lancée.

Oulaid Soualah