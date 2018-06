Le nouveau bloc opératoire bientôt opérationnel

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Le nouveau bloc opératoire, relevant du service gynécologie obstétrique de l’hôpital Kaci Yahia, a été livré et réceptionné depuis maintenant trois mois.

Actuellement, l’on s’attèle à installer les différents équipements médicaux. Cette opération touche à sa fin, les travaux ayant dépassé le taux de 90 % de réalisation. Un responsable de cet établissement hospitalier dira que sa mise en service interviendrait à la fin du mois du Ramadhan. Il faut souligner que ce bloc opératoire, tant sollicité par les malades, est composé, en plus d’une salle d'opération pour les accouchements et les césariennes, d'une salle de réveil de cinq 5 lits, d’un cabinet médical et d’un bureau d’accueil. Il a été réalisé sur fonds propres de l'EPH de M’Chedallah. Des fonds qui ont été amputés sur le budget de fonctionnement. Les travaux de réalisation de ce bloc ont coûté une enveloppe de l’ordre de 4,8 milliards de centimes. Avec la mise en service de cette nouvelle infrastructure, l'EPH de M’Chedallah va atteindre des capacités d’accueil de 101 lits. Ces lits sont repartis sur les services de gynécologie et pédiatrie avec 28 places, la médecine interne, hommes et femmes, avec 30 lits, le bloc chirurgical avec 20 places, le pavillon des urgences avec 8 lits, et enfin celui de l’hémodialyse avec 10 lits. Rappelons, enfin, que l'hôpital Kaci Yahia est l’une des toutes premières structures de la santé à être réalisée au niveau de la wilaya de Bouira. Elle a ouvert ses portes dans les années 1920 du temps de la colonisation française. L’EPH est implanté dans un lieu stratégique à proximité des routes nationales 30 et 26 et de l'autoroute Est-Ouest. Il est l'unique hôpital à 50 km à la ronde, sachant que les plus proches sont ceux de Bouira à l’Ouest et d’Akbou, à l'Est, dans la wilaya de Béjaïa. Signalons, par ailleurs, que la circonscription de M’Chedallah a bénéficié d'un projet d’un nouvel hôpital de 120 lits, en périphérie du chef-lieu de daïra à Vouaklane. Malheureusement, les travaux, lancés, accusent un énorme retard, malgré la pression exercée sur l’entreprise réalisatrice. Actuellement, le taux d’avancement est à 70 %.

Oulaid Soualah