L’école Boubi Ali enavhie de chiens errants

Des parents d’élèves de l’école primaire Boubi Ali de Ahnif ont fait part de leur inquiétude quant à la présence de chiens errants dans la cour de l’école. Cette présence pourrait représenter un danger pour les écoliers et le personnel de l’école. Ces mêmes parents font savoir qu’une chienne aurait mis bas dans l’enceinte même de l’école. Ce canidé a trouvé refuge, lui et son petit, dans la cage d’escalier qui mène à l'étage supérieur du bloc pédagogique où l’on range le mobilier scolaire hors d'usage. Selon ces parents d’élèves, la présence de ces canidés est liée au fait que le portail de l’école reste ouvert de jour comme de nuit. Car, les occupants des logements de fonction dans la dite école y accèdent par ce portail. À cela s’ajoute l'absence d'un gardien dans l’établissement. Un autre fait qui révolte les mêmes parents est l’état dans lequel se trouve cet établissement de premier cycle. Des herbes sauvages épineuses et denses garnissent une bande assez large le long de l'alignée des classes du rez-de-chaussée. Pis encore, le couvercle en fer de la bâche à eau, réalisée à l’intérieur de la cour de l’école, est rangé par la rouille. Les salles d’eau ont aussi subi des dégradations, à cause de fréquents débordements de la citerne à eau, posée sur le toit des toilettes. Les parents affirment que plusieurs requêtes signalant ces faits relatés ont été adressées aux autorités concernées mais elles sont restées sans suite. L'école primaire Boubi Ali, implantée au chef-lieu communal, est le plus ancien établissement scolaire de la municipalité. Elle a été réalisée durant l’époque coloniale. Elle offre à l'heure actuelle 576 places pédagogiques suivies par 22 enseignants et réparties sur 12 classes. La moyenne de l’occupation des classes est de 35 élèves. D'où l'incontournable double vacation. Les classes sont surchargées et les conditions de scolarisation des enfants ne sont pas très favorables, estiment les parents d’élèves. Devant cette situation, les responsables de l’éducation doivent intervenir pour assainir la situation et améliorer les conditions de travail des enseignants et de scolarisation des élèves.

O. S.