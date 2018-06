Sensibilisation sur les accidents de la route

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Dans le cadre de ses actions caritatives durant ce mois de Ramadhan, l’association Djazaïr Nas El Khir de Sour El Ghozlane a distribué, jeudi dernier, pas moins de 100 repas aux usagers de la route nationale n° 8. Cette action a connu la mobilisation de dizaines de jeunes bénévoles et la participation des services de l’APC, à leur tête le maire, des scouts musulmans de la section locale Mohamed Bouras de Sour El Ghozlane, de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale. Selon les initiateurs de cette action, au-delà du caractère caritatif, celle-ci vise à sensibiliser les automobilistes sur les accidents de la route et des dangers que représente l’excès de vitesse à quelques minutes de la rupture du jeûne. «L’initiative que nous avons lancée a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route sur les accidents de la circulation, très fréquents durant le mois de Ramadhan. C’est bien connu, les automobilistes ont tendance à appuyer sur le champignon à l’approche de l’iftar. C’est pour cette raison que avons pris l’initiative de proposer des repas aux usagers (…)», a indiqué Messaoud Adila, un des participants à cette action. Pour sa part, un des représentants de la Gendarmerie nationale a fait savoir que les services de ce corps sécuritaire sont très impliqués, avec le mouvement associatif, dans ce genre d’initiative, qui vise à sensibiliser les usagers aux dangers de la route. «Durant le Ramadhan, à l’approche de l’heure de l’iftar, les automobilistes ont tendance à rouler vite pour espérer arriver à l’heure chez eux. Or, ce genre de conduite est très dangereux car il est souvent à l’origine d’accidents meurtriers. Nous leur rappelons qu’il ne sert à rien de se précipiter, au risque d’exposer leur vie et celles d’autrui au danger», insiste-t-il. De son côté, le P/APC de Sour El Ghozlane a exprimé son souhait de voir ce genre d’initiatives se multiplier et toucher tout le territoire national, pour contribuer à réduire le nombre accidents sur les routes. Il faut signaler que cette action a vu la distribution de dépliants, incitant les automobilistes à respecter le code de la route et d’être prudents au volant, afin de réduire le nombre d’accidents. Il est utile de rappeler que depuis le début du mois de Ramadhan, plusieurs actions de sensibilisation à l’endroit des automobilistes, toujours sur les accidents de circulation, ont été menées ici et là par le mouvement associatif, en collaboration avec les services de sécurité. A Bouira et à Kadiria, deux restaurants iftar sont ouverts depuis le début du mois sacré, pour permettre aux usagers de l’autoroute Est-Ouest de rompre le jeûne avant de reprendre la route. À Bechloul, Chorfa, El Hachimia et Lakhdaria, El Esnam, d’autres restaurants de charité accueillent aussi des dizaines d’usagers de la route. Quotidiennement, des centaines de repas sont servis. Pour rappel, depuis le début de Ramadhan, plusieurs accidents mortels ont été enregistrés sur les routes de la wilaya, surtout lors de la première semaine de ce mois.

Djamel M.