Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Au quartier des 120 logements de la ville d’El-Hachimia, les travaux de réfection des réseaux d’assainissement et d’AEP s’éternisent. Lancés durant l’ancienne mandature, les travaux ont été stoppés net avant d’être relancés il y a peu de temps. Selon les habitants de ce quartier, les travaux en question en plus de s’éterniser ont carrément défoncé les voies d’accès. «Le quartier est devenu un véritable chantier. Les ruelles sont boueuses et pleines de trous béants, et les trottoirs défoncés», a confié un habitant dudit quartier. Et d’ajouter : «Les travaux s’éternisent et empoisonnent la vie des résidents». Il est ainsi difficile aux habitants de circuler aisément dans leur cité. Des trous sont laissés à découvert, ce qui représente un réel danger pour les habitants, notamment à la tombée de la nuit. Les enfants et les personnes âgées en sont les plus exposés. À certains endroits, des barres de fer, des madriers et autres planches jonchent le sol. Aussi, l’unique accès carrossable menant au quartier a été fermé à la circulation automobile. Situation qui oblige les résidents de stationner à l’entrée du quartier ou aux alentours. «Nous ne pouvons pas accéder par voiture à notre quartier. Nous sommes donc obligés de nous garer ailleurs. Si par hasard quelqu’un venait à tomber malade, il serait difficile de l’évacuer. Durant la nuit, nos véhicules qui sont garés loin pourraient faire objet de vol», témoigne dépité un autre résident. Pour ces habitants, cette situation qui a trop duré constitue un véritable calvaire. Pourtant, les responsables de la municipalité d’El-Hachimia ont été alertés du problème. Mais en vain. Les habitants espéraient, ainsi, que les services de la municipalité rappellent à l’ordre l’entreprise en charge des travaux pour accélérer les travaux. Face à cette situation, les habitants souhaitent l’intervention des autorités de wilaya pour exiger de l’entrepreneur la livraison du projet dans les plus brefs délais.

Djamel M.