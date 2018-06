La RN15 mise à mal

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

à la moindre ondée, beaucoup de routes, à travers la wilaya de Bouira, se retrouvent submergées par les eaux pluviales.

Cette situation récurrente est, essentiellement, due à l’inexistence ou à l’obstruction des ouvrages de drainage des eaux. En plus des dégâts occasionnés sur le réseau routier, cet état de fait provoque, à chaque fois, des désagréments aux usagers de la route. Cette semaine, un torrent violent a transformé les RN15, reliant Ahnif à Aghbalou, en piscine à ciel ouvert. Entre Chorfa et M’chedallah, la circulation était laborieuse, ce tronçon de la RN15 ayant été submergé par les eaux à plusieurs endroits. Les immenses quantités de pluie, qui ont charrié de la boue et toutes sortes de détritus, ont fini par inonder le bitume. Cet orage a, encore une fois, mis à nu toutes les défaillances et le bâclage des travaux de réalisation de certaines portions de la route, aggravés par le manque d’entretien. Entre Chorfa et Aghbalou, certaines portions de la RN15 étaient impraticables tant de grandes quantités de boue, pierres et branchages, charriés par les eaux de pluie, ont envahi le bitume. A hauteur du village de Tiksiridene, la circulation était tout aussi laborieuse et présentait des risques aux automobilistes. Du coup, ces derniers étaient contraints de rouler à faible allure de peur d’endommager leurs véhicules ou de finir dans un ravin. Il faut préciser que le long de la RN15, entre Chorfa et Aghbalou, aucun réseau d’évacuation n’a été réalisé. Pourtant modernisé à plusieurs reprises, ce tronçon n’a pas résisté longtemps avant de subir des dégradations. Les rares ouvrages, notamment busés, que comptent cette route sont obstrués par des déchets ménagers et des gravats. Par ailleurs, il mérite de souligner que cette année, la traditionnelle campagne de désherbage des abords de cette route n’a pas été menée, du moins pour le moment. Actuellement, un tissu végétal dense borde les accotements de ce tronçon routier. Ce qui risque de provoquer des départs d’incendies qui pourraient se propager vers les oliveraies et autres champs mitoyens. Pis encore, sur ce tronçon entre Chorfa, de nombreux glissements de terrain ont été enregistrés depuis plus de deux ans et attendent toujours d’être pris en charge. Ce tronçon de la RN15 nécessite l’inscription d’un projet de modernisation d’envergure. Ouvrages d’évacuation des eaux, consolidation du sol, élargissement de la chaussée et bitumage sont des opérations qui s’imposent, en vue de garantir la sécurité des automobilistes et autres citoyens.

D. M.