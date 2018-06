Ce que propose l’APW

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le secteur des ressources en eau dans la commune de Chorfa, à l’est de la wilaya de Bouira, enregistre beaucoup d’insuffisances. Ce constat est celui dressé par la commission de l’assemblée de wilaya (APW) en charge de l’hydraulique, de l’agriculture, des forêts et du tourisme. Les insuffisances relevées concernent aussi bien les réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) que les ouvrages de stockage. La ressource, elle, est largement disponible et provient du barrage de Tilesdit. Selon la commission de l’APW de Bouira, le réseau AEP de la commune enregistres plusieurs avaries. Ces fuites sont difficiles à réparer en raison de l’absence de pièces de rechange car il s’agit d’un réseau en amiante datant de plus de 30 ans. La commission de l’APW préconise donc son remplacement avec un nouveau en PEHD. «Les quartiers de Chorfa-centre, Ath Ali et la région est de la commune Chorfa nécessitent un remplacement de leur réseau AEP», indiquent les membres de la commission dans leur rapport. L’autre problème soulevé par la commission concerne les ouvrages de stockage. À ce sujet, le rapport de la dite commission souligne que l’actuel réservoir de 200 m² alimentant la ville de Chorfa présente des fissures et des dégradations. Datant des années 60, ce réservoir a connu des travaux de réhabilitation en 2012. Mais sans grands résultats. L’ouvrage, où les fuites sont récurrentes, n’arrive pas à contenir les quantités d’eau suffisantes pour alimenter la Cité. Ainsi, la commission propose la réalisation d’un nouvel ouvrage sur le site de l’ancien réservoir. Un autre ouvrage, celui d’Ahriq, a aussi subi des dégradations. Il a été préconisé qu’il soit remplacé par un autre réservoir. L’on apprendra qu’une étude pour la réalisation d’un réservoir de 300 m³ a été réalisée. Seulement, il faudrait ouvrir un accès menant au site long de 1,5 km. L’APC a pu avoir l’accord de principe des propriétaires terriens. Il ne reste à présent que le lancement du projet. Dans la région de Tighilt Ath Mohand, la commission propose la réalisation d’un ouvrage plus puissant de 500 m³, en remplacement de l’ancien réservoir de 300 m³ qui n’arrive plus à répondre aux besoins des citoyens. Dans le quartier des 40 Logements de la ville de Chorfa, il est suggéré la réfection du réseau AEP. Dans la localité de Toghza, la commission de l’APW a proposé de réaliser un nouvel ouvrage qui alimentera les 2 000 habitants de cette localité et les 1 000 habitants de Houari. Au demeurant, la réalisation de ces projets fera sortir la région de Chorfa du stress hydrique qu’elle subit, ce qui améliorera les conditions de vie de la population locale.

Djamel M.