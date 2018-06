La médiathèque, point de rencontre des jeunes

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Réalisée l'an dernier par l’équipe dénommée «El yed fel yed» (main dans la main), la médiathèque du village Ivahlal, situé à 5 km du chef-lieu municipal d'Aghbalou, est un point de chutes des jeunes avides de culture et de savoir, où ils suivent différentes activités et formations dispensées par des formateurs bénévoles. Ainsi, l'on ne tarit pas d’éloges sur l'équipe réalisatrice de cet équipement, aidée par des jeunes bénévoles de la bourgade. La médiathèque en question arrive à combler les vastes loisirs des jeunes de la localité, en dispensant diverses formations. Ainsi, une initiation à l'informatique, avec maîtrise des outils PC, a été lancée ces jours-ci en faveur des intéressés. Des cours de soutien et d'amélioration du niveau dans les langues française et anglaise y sont aussi assurés. La musique n’est pas en reste, puisqu’elle y est aussi enseignée aux jeunes mélomanes qui voudraient maîtriser un ou plusieurs instruments, en sus du solfège. Et cerise sur le gâteau: la langue amazighe est également enseignée dans cette structure, pour consolider les connaissances des apprenants dans leur langue ancestrale. D'autres activités y sont aussi organisées, comme des concours de dessin et de photographie. «Nous sommes vraiment gâtés d'avoir une médiathèque dans notre village. Nous ne remercierons jamais assez l'équipe ‘’Main dans la main’’ et les jeunes bénévoles de notre village, qui ont pu relever le défi en construisant cette médiathèque que même les pouvoirs publics, avec tous les budgets dont ils disposent, n'ont pas pu concrétiser. En tout cas, on ne s'ennuie plus dans notre village, car cet espace de loisir et de culture nous offre des activités et des formations intéressantes», note avec satisfaction un jeune du village.

Y. Samir.