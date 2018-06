Le chef-lieu toujours infesté de chiens errants

Par DDK | Il ya 33 minutes | 73 lecture(s)

Le chef-lieu de commune de Saharidj, à l’Est de la wilaya de Bouira, «grouille» de chiens errants. Parmi ces canidés, certains affichent des signes de maladie, tels qu’une importante perte de poils, ce qui s'apparente à des signes de gale. Abordé, dimanche dernier, à ce propos, le président de l'APC de Saharidj, M. Zemmour Daou, dira qu’une campagne d’abattage a été menée, entre le 15 avril et le 1er mai passés, durant laquelle pas moins de quarante-cinq bêtes ont été abattues. Cela dit, cette campagne n’est pas venue à bout du phénomène, sinon comment expliquer la présence d’autres chiens errants dans la ville de Saharidj ? Il est utile de préciser que parmi ces canidés, qui déambulent dans les espaces commerciaux et se faufilent parmi les citoyens qui font leurs emplettes, des femelles traînant derrière elles six à huit petits. Le resurgissement de ces bêtes s’explique, donc, par les nouvelles portées. Il y a lieu de noter que le reste des municipalités de la daïra de M'Chedallah ne sont pas épargnées par ce phénomène, qui prend des proportions alarmantes. Et ce ne sont pas les timides et sporadiques campagnes d’abattage qui mettront fin à ces innombrables meutes, dont la plus faible est composée d'une dizaine de bêtes. C’est plutôt un travail continu et sans interruption qui est attendu par la population locale.

O. S.