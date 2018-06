Campagne de circoncision collective

Par DDK | Il ya 30 minutes | 75 lecture(s)

L'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah a programmé, dimanche dernier, une opération de circoncision collective, organisée bénévolement au profit de quinze enfants issus de milieux défavorisés. Il est mérite de souligner que, dans le cadre d’une convention entre la sûreté de daïra et l’hôpital en question, l'APC de Saharidj est la première municipalité de la daïra de M'Chedallah à présenter la liste des enfants à circoncire, au niveau de l'EPH. L'institution de la santé a mobilisé, à cet effet, deux chirurgiens et huit paramédicaux qui ont reçu ces enfants au niveau du bloc opératoire de la structure. Pour accompagner cet acte chirurgical rituel, l’APC a offert à chacun des enfants un lot de jouets et une tenue traditionnelle pour la circonstance. De son côté, l’hôpital a mis à la disposition des médecins et paramédicaux mobilisés les indispensables kits médicaux. Cette opération de circoncision s'est déroulée dans une ambiance de fête. Les enfants ont été accompagnés par plusieurs membres de leurs familles. Les youyous des nombreuses femmes présentes, qui ont revêtu leurs parures d'apparat pour l’occasion, ont une plongé l’hôpital, où règne d’habitude le calme, dans une ambiance exceptionnelle. En effet, cette institution de la santé a connu une importante affluence de familles et surtout un climat de joie, de fête et de convivialité, plusieurs heures durant. Rencontré sur les lieux, le directeur par intérim de l’hôpital assure que cette action de bienfaisance sera rééditée à la faveur de nouvelles listes d’enfants à circoncire. Il est utile de signaler qu’à l’occasion de chaque Ramadhan, les services sociaux des communes prennent en charge la circoncision de nombreux enfants, issus de familles démunies.