La direction de Bouira fin prête pour l’été

La direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) de Bouira a indiqué dans un communiqué que ses services sont fin prêts pour accueillir la prochaine période estivale et passer un été sans encombre.

Selon la même source, cette situation a été rendue possible grâce aux importants projets concrétisés ces derniers temps dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de la continuité du service. Parmi ces projets, la direction de distribution de Bouira cite celui appelé "Plan de passage à l’été", dénommé auparavant "Plan d’urgence". Ce dernier, souligne la même source, a été entamé en 2013 et avait comme objectif de renforcer le réseau de distribution de l’électricité et répondre de la sorte à la forte demande en électricité en été, période où celle-ci est croissante. Cela est induit en partie par l’amélioration des conditions de vie des populations avec un accès à plus de confort, notamment la climatisation à laquelle beaucoup recourt durant la saison estivale. Ainsi, et selon la direction de Bouira, dans le cadre de ce programme lancé en 2013, il a été procédé dans la wilaya de Bouira à la mise en service de 228 postes transformateurs. Il a aussi été réalisé 173 km de réseau électrique de moyenne et basse tension (MT/BT). Ces opérations, indique la SDC de Bouira, ont nécessité l’attribution d’enveloppes financières de l’ordre de 1 536 millions de dinars. Pour cette année, la même source révèle que ses organismes ont pu mettre en service six nouveaux postes transformateurs entre maçonnés et aériens. La SDC de Bouira a également réalisé 29 km de réseau de moyenne et basse tension (MT/BT). Pour mener à bien ces projets, la direction de Bouira a alloué une enveloppe financière de l’ordre de 117 millions de dinars. Parmi les six postes transformateurs programmés cette année, quatre ont été réalisés et mis en service au profit des localités de Ouled Bellil, Sidi Yahia, Laaziv et Ighil Boumoren, relevant respectivement des communes de Bouira, Aïn Bessem, Chorfa et Ait Laaziz. S’agissant des deux autres postes restants, il est indiqué que l’un est en cours de réalisation au niveau de la localité de Hazama dans la commune de Lakhdaria. Le dernier projet de transformateur reste toujours en souffrance. Ceci est dû à une opposition sur la ligne moyenne tension dans la localité de Fraksa, commune de Oued El Berdi. Aux sujets des oppositions, la SDC de Bouira souligne que celles-ci restent un des obstacles majeurs qui freinent la réalisation des projets de développement. Même quand elles sont levées, ces oppositions gérèrent des retards importants dans la livraison des ouvrages d’exploitation. Par ailleurs, la même source explique que les investissements engagés depuis 2013 dans le cadre du "Plan de passage à l’été", ont permis un gain appréciable. Cela a permis aussi une diminution du nombre d’avaries sur les transformateurs de -20%. Les incidents qui se produisent sur les réseaux ont chuté de 9%, indique la même source. Cette dernière a encore ajouté que le programme en question a eu un impact positif sur les ventes d’énergie. Ainsi, il a été constaté entre 2016 et 2017 une évolution de l’ordre de 52,2 GWT, soit un taux de 6,7%. L’évolution de la consommation spécifique sur la même période est de l’ordre de 65 KWT, soit un taux de 2,5%. Djamel M.