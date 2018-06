Les bureaux de poste ouvert le soir de 21h à minuit

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La direction d’Algérie Poste de Bouira indique que plusieurs de ses bureaux seront ouverts le soir durant cette dernière décade du mois de Ramadhan. Selon la même source, cette mesure exceptionnelle va permettre aux usagers de la poste et des détenteurs de comptes courants (CCP) d’effectuer les différentes opérations, notamment le retrait d’argent. Les horaires d’ouverture, le soir, sont fixés de 21 heures à minuit. Algérie Poste fait, par ailleurs, savoir que les bureaux de poste concernés par ces ouvertures exceptionnelles sont au nombre de sept. Il s’agit de la poste principale de la ville de Bouira, du bureau sis au quartier Hai El Badr et de ceux de M’Chedallah, Aïn Bessem, Sour El-Ghozlane et Kadiria. Il est utile de préciser qu’en procédant de la sorte, les services d’Algérie Poste anticipe sur la forte affluence des usagers surtout pour les opérations de retrait à quelques jours de la fête de l’Aïd El Fitr. Une période marquée par un rush des usagers sur les guichets et distributeurs automatiques de billets (DAB). Ainsi, et durant cette dernière décade, les usagers auront toute la latitude de retirer de l’argent sans avoir à poiroter dans des files d’attente interminables et au milieu de bousculades, très fréquentes à l’approche des fêtes. Il faut rappeler aussi que depuis quelques années, les liquidités sont largement disponibles et le spectre de la pénurie a été définitivement écarté, suite à des mesures prises par la tutelle. Pour rappel, les mêmes services avaient été confrontés à des problèmes de liquidité, notamment à l’approche des fêtes religieuses.

D. M.