Les amis du livre brise la monotonie

Par DDK | Il ya 56 minutes | 96 lecture(s)

Dans la commune de Haïzer, située à moins de dix kilomètres au nord de Bouira, le mouvement associatif s’est chargé d’animer les soirées du mois de Ramadhan, en l’absence d’un programme officiel d’animation. Pour pallier le manque d’animation, l’association culturelle Les amis du livre a tracé programme riche en activités diverses qui se déroule chaque week-end. Ainsi, dans la soirée du 24 mai dernier, ladite association a organisé un café littéraire à la maison de jeunes Nedjaa H’mimi du chef-lieu communal de Haizer. L’invité de cette édition est Mustapha Zarouri, auteur amazighophone, dont le dernier ouvrage a décroché le premier prix littéraire Assia Djebar, en 2017. La rencontre a été suivie par une vente-dédicace de son roman «D wagi id-assirem-iw». Une autre activité programmée par l’association a eu lieu le lendemain à la bibliothèque communale de Haizer. Aussi, des activités au profit des jeunes de la commune, à savoir des jeux culturels, du théâtre, des devinettes kabyles, ont été rentenues. L’association a également célébré la Journée mondiale de l’enfance, le 1er juin dernier, au centre culturel. Un programme spécial a été arrêté à cette occasion, dont des ateliers de dessins, musique, chant, danse et théâtre pour enfant. Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux symboliques lors de cette cérémonie. Par ailleurs, une conférence sur la culture et la jeunesse a été animée, dans la soirée de mercredi dernier, par M. Hacène Metref, président du festival Raconte-Art, à la maison de jeunes. La clôture des activités aura lieu dans la soirée du 14 juin sur la place publique de Haizer, durant laquelle un gala artistique et un récital poétique sont prévus. Pour les membres de l’association «Les amis du livre», arrêté un programme riche en activités culturelles et artistiques, pour meubler les soirées ramadanesques, est bien plus instructif pour les jeunes que de passer de longues heures dans les cafétérias.

Massinissa A.