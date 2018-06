Une fuite d’eau usée inquiète les habitants

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Depuis plusieurs semaines, l’allée principale du quartier 50 logements LSP, situé non loin de l’APC d’El-Esnam, une commune sise à 13 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, est inondée par des eaux usées.

Cette situation est due à une avarie sur le réseau d’assainissement à l’entrée de ladite cité. Le réseau en question est connecté à celui du village agricole Abbas Boudjnane. Selon les habitants du quartier des 50 Logements, cette situation qui perdure depuis quelque temps est intolérable d’autant qu’il arrive que des enfants jouent à proximité d’une marée d’égouts issue du flux des eaux provenant du canal. «L’on ne pourrait imaginer quel genre de maladies et d’allergies les enfants pourraient contracter s’ils sont amenés, par mégarde, à être en contact direct avec ces eaux délétères», soutiennent certains parents. Aussi, de ces eaux stagnantes se dégagent des odeurs nauséabondes qui empestent les lieux et importunent les passants et les résidents du quartier. Les lieux sont ainsi propices à la prolifération de toute sorte d’insectes qui envahissent la cité. Les habitants qui prennent leur mal en patience attendent toujours une action des autorités municipales pour remédier à ce malaise. Toujours dans le même quartier, l’environnement est en proie à la pollution. Des amas de déchets sont formés dans tous les coins et les recoins du quartier. Nombreux sont les résidents qui se plaignent du danger qui plane sur la santé, notamment des enfants, lesquels ne disposent pas d’aire de jeux, pourraient s’aventurer dans ces coins jonchés de détritus et autres déchets ménagers. L’incivisme de certains habitants et l’absence d’un plan de prise en charge du problème des déchets en sont les principales causes de cette situation. Les habitants dudit quartier interpellent donc les responsables municipaux sur les conséquences néfastes de ces eaux usées sur la santé publique. Cet état de fait doit les inciter à prendre dans les plus brefs délais des initiatives afin de remédier à cette situation plus que préoccupante.

Aziz C.