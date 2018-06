Colère des pré-souscripteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les citoyens de la commune d’El-Adjiba, déjà inscrits dans la liste du futur programme de logement promotionnel aidé (LPA) dans sa nouvelle formule, sont en colère depuis plusieurs semaines, notamment après l’exclusion de leur municipalité de ce type de logement qu’ils ont tant attendu. Après sa reprise des rênes de l’Assemblée populaire communale (APC) d’El-Adjiba, le maire Karim Kheddis a invité les citoyens de la commune à s’inscrire pour bénéficier d’un programme de 50 logements promotionnels aidés (LPA) dans sa nouvelle formule. Depuis, les citoyens, notamment des jeunes couples, se sont inscrits dans l’espoir de bénéficier de ce programme. Mais après deux mois, il s’est avéré que les services de la wilaya n’ont pas attribué de quota pour la commune d’El-Adjiba. «Ce n’est pas normal. Le maire nous avait promis un programme de 50 logements. Je me suis inscrit depuis plusieurs semaines, et maintenant ils nous disent qu’il n y’a aucun programme pour notre commune. C’est injuste et c’est inadmissible !» s’est emporté Adel, un des jeunes citoyens inscrits à ce programme de logement. À ce propos, le wali de Bouira Mustapha Limani a expliqué, dans une déclaration à la presse, que ce programme LPA, dans sa nouvelle formule, a été réparti essentiellement sur les communes comptant le plus de population et disposant de terrains. «Nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. La wilaya n’a bénéficié que de 1 000 unités LPA dans sa nouvelle formule. Ce projet n’est qu’une première tranche, il y aura d’autres dans le futur», a assuré le chef de l’exécutif. Il est utile de rappeler que les services de la wilaya ont notifié à plusieurs communes de la wilaya leurs quotas respectifs du programme du logement promotionnels aidés (LPA). Pour rappel, un programme de 1 000 nouvelles unités avait été attribué à la wilaya de Bouira, lors de la visite du ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar. Ce quota de 1 000 unités a été reparti sur les communes en fonction de la disponibilité des assiettes foncières et aussi de la demande exprimée. C’est la commune de Bouira qui s’est taillé la part du lion avec 300 unités attribuées. Celle de Sour El Ghozlane a eu droit à 100 unités. Bechloul, Bordj Okhriss et Aïn Bessem se sont vues attribuer 80 unités chacune. Au total, 13 communes ont bénéficié des quotas dans le cadre de ce nouveau programme sur les 45 que compte la wilaya de Bouira. Trente-deux autres communes n’ont donc pas bénéficié de quotas. C’est le cas de la commune d’El-Adjiba. Pourtant, une demande existe bel et bien dans cette commune. Mais à en croire les propos du wali Mustapha Limani, ce n’est là qu’un premier quota et la wilaya se verra attribuer d’autres quotas. L’aide à l’habitat rural enregistre, elle aussi, une forte demande mais l’offre est très limitée. Ce qui a fait réagir les élus locaux et les citoyens qui demandent plus de quotas dans ce segment.

R. D.