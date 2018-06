Un 100% "éclatant" à l’examen de 5e AP

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

L'école primaire chahid Habi Ali, située au village Crête Rouge dans la commune d'El-Adjiba, a réalisé un exploit à l'examen du 5e AP en décrochant 100% de réussite. L'annonce des résultats a vite fait le tour du village, et une joie indescriptible s'est emparée des élèves et de leurs parents. La liesse était d'autant plus grande en constatant un taux de réussite inespéré de l'ordre de 100%. L'établissement en question est parmi les meilleurs à l’échelle de la wilaya de Bouira qui a réussi l'exploit d'atteindre un taux aussi haut. Une élève de cette école a pu décrocher une moyenne maximale de 10/10, suivie de deux de ses camarades, lesquelles ont eu des moyennes aussi convaincantes, respectivement de 9,90 et 9,60. La moyenne la plus "basse" obtenue dans cette école est de 6,80. C'est dire que tous les élèves au niveau de cet établissement scolaire ont eu une moyenne largement supérieure à 5/10, ce qui dénote de l'assiduité et de l'application de ces écoliers dans leurs études. L'école en question est devenue la fierté des villageois qui n'ont pas manqué de remercier tous les acteurs en charge de ce secteur de l'éducation. «Les résultats de l'examen de la 5e ont donné un 100% pour notre école. Ce qui n'est ni plus ni moins qu'une consécration pour les élèves qui ont fourni des efforts le long de l'année scolaire, soutenus par le personnel éducatif de cette école ainsi que les parents qui ont veillé au bon suivi de leur scolarité. Maintenant, notre école et notre village convergent à montrer que nous sommes capables de faire de bonnes choses, et l'exemple a été donné par nos chérubins. Je souhaite d'autres réussites pour nos élèves qui ont passé le BEM et ceux qui vont passer dans quelques jours l’examen du BAC. J'espère que ces élèves vont prendre pour exemple leurs petits camarades de l'école Habi Ali qui sont un modèle de l’assiduité et de réussite. Et puis, ce n'est pas une diminution de soi si l'on prend des enfants pour exemple, n'est-ce pas ?» dira, satisfait, un habitant de ce village. Il est utile de préciser que la wilaya de Bouira a enregistré, cette année, un taux de réussite de 93,47% à l’examen de la cinquième. Ce taux est largement meilleur que celui enregistré l’an dernier qui était de 87,70%. Le taux de passage au collège après rachat est de 97,51% à l’échelle de la wilaya. Cette année, dans 229 écoles primaires de la wilaya, il a été enregistré un taux de réussite de 100%. Par ailleurs, 18 élèves ont décroché une moyenne de 10/10.

Y. Samir