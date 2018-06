Campagne de sensibilisation sur l'environnement

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

L'association environnementale Talwit de la commune d'Ath Laksar est connue localement par son dynamisme et ses actions écologiques sur le terrain. Elle fait de la lutte pour la préservation de l'environnement son cheval de bataille en procédant à des campagnes de sensibilisation à travers la municipalité et aussi la wilaya de Bouira. Ainsi, et à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, coïncidant avec le 5 juin de chaque année, la même association écologique a animée, en collaboration avec l'association locale Izuran n Leqsar, une rencontre de sensibilisation et d'initiation à la Maison de l'environnement de Bouira dans la soirée de mardi dernier entre 21h30 et minuit. La conférence avec data-show a été axée sur un thème important qui a trait au tri sélectif des déchets ménagers et leur récupération et recyclage pour multiples autres usages. Il faut signaler que cette virevoltante association ne recule jamais devant les difficultés et le manque de moyens pour mener à bien sa tâche en traçant les objectifs à atteindre. Le terrain d'action de cette association s'articule autour de la sensibilisation des habitants sur la nécessité de préserver l'environnement mis à mal par une pollution qui va au galop. Talwit a animé plusieurs journées de sensibilisation, particulièrement dans les établissements scolaires, pour inculquer aux élèves les gestes simples et les leçons "pertinentes" pour respecter la nature et traiter les déchets à travers le tri sélectif et sa récupération par le compostage, entre autres. Ainsi, les écoles primaires des villages Achir, Tigmit et bien d'autres ont eu l'insigne honneur de recevoir les membres de cette association qui ont procédé avec fort démonstration à sensibiliser les jeunes écoliers quant à la protection de l'environnement dans lequel ils évoluent. Les enfants sont réceptifs aux recommandations et aux orientations et cela constitue une aubaine à saisir pour former des générations qui respectent la nature.

Y. S.