Le marché dans un sale état

DDK

Le marché couvert du centre-ville de Kadiria (ex-Thiers), une commune sise à 33 km à l’ouest du chef-lieu, est insalubre. Des ordures, déchets et autres restes de fruits et légumes laissés par les commerçants envahissent les lieux.

Le décor qui s’offre à la vue est hideux. Celui-ci pourrait constituer une menace sur le bien-être des riverains, des habitués du marché et surtout pour l’environnement. Pourtant, un projet de réhabilitation de la structure a été retenu depuis longtemps et un budget lui a même été alloué. Mais le démarrage des travaux se fait toujours attendre. Ce marché se trouve dans une situation des plus lamentables car les conditions d’hygiène sont inexistantes. Au moindre coup de vent, des nuées de poussière "voilent" le marché éparpillant sur leur passage les détritus ça et là. Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de cette enceinte commerciale, des amas d’ordures se forment en grossissant jusqu’à atteindre des seuils très alarmants. Tout cela devant le regard impuissant des citoyens et l’inaction des autorités locales. Cette situation révoltante importune les chalands qui se sont, à plusieurs reprises, plaints de la dégradation des lieux, laquelle tend à s’accentuer au fil du temps. Selon certains clients de ce marché, durant la saison estivale le calvaire s’accentue, principalement à cause des odeurs nauséabondes qui empestent les lieux. Quant aux stands réservés à la vente de poulets, ceux-ci se trouvent à proximité d’une des bennes à ordures installées dans ce marché. Chose qui constitue un réel problème de santé publique et menace la santé des consommateurs, étant donné que la volaille côtoie les détritus. Pis encore, cette marchandise sensible est commercialisée dans des conditions d’hygiène qui laissent à désirer. Devant cette situation, l’on s’attend à ce que les services de l’Etat, notamment les APC, interviennent pour assainir la situation au niveau de ce marché. La réhabilitation de ce lieu de commerce est plus que nécessaire, ce qui permettrait d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène des intervenants dans ce domaine.

Aziz C.